Eccellenze perugine: ecco la squadra di pallavolo che giocherà nel campionato nazionale di serie B

Un’altra eccellenza perugina nello sport. La squadra di pallavolo Strike Team Monteluce per la prima volta, a partire dal prossimo ottobre, sarà una delle protagoniste del campionato nazionale di serie B maschile.

Con l’occasione la squadra di giovani atleti è stata presentata alla città; alla presenza del Sindaco Andrea Romizi, dell'Assessore allo sport Emanuele Prisco e dell'assessore alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza Dramane Diego Wagué.

Durante l’incontro con la squadra il primo cittadino ha spiegato: “E’ molto bello che abbiate voluto condividere i vostri successi con la città perché significa che sentite la responsabilità di rappresentare Perugia, portando il Grifo in trasferta nel resto d’Italia”.

“Sentiamo forte anche noi, come amministrazione, la responsabilità di affiancarvi, nella consapevolezza che Monteluce è forse il quartiere cittadino che ha risentito di più in termini di identità. Ma c’è una nuova vita che si sta affermando in quell’area –ha aggiunto Romizi- e questo mi fa essere ottimista per il suo futuro.”

A disegnare le divise della squadra –che ha come sponsor etico l' Associazione Giacomo Sintini - è stato l’artista perugino Francesco Quintaliani.