Pallavolo - La Sir Safety Perugia a caccia della finale scudetto: partita decisiva contro Trento

Altro appuntamento cruciale per la Sir Safety Conad Perugia che parte stamattina verso Trento dove domani pomeriggio alle ore 18:00 scende in capo contro i padroni di casa della Diatec Trentino per gara 4 di semifinale scudetto.Dopo aver conquistato tre giorni fa l’accesso alla Final Four di Champions League in quel di Novosibirsk, i Block Devils, avanti due a uno nella serie con la Diatec, hanno la possibilità in caso di vittoria di conquistare un altro importante obiettivo, la finale scudetto.

Sentire in proposito Marko Podrascanin:“Abbiamo avuto tempo e modo per smaltire le fatiche della lunga trasferta di Champions che ci ha portato al tempo stesso tanto entusiasmo e convinzione grazie all’accesso alla Final Four. Sappiamo che domani gara 4 con Trento sarà un’altra battaglia, come tutte in questa serie di semifinale. Loro non hanno alternative e sicuramente le proveranno tutte, giocando in più nel loro palazzetto. Ma siamo pronti, carichi e concentrati. La finale scudetto è un nostro importante obiettivo e vogliamo centrarlo”.

Scaldano i motori anche i Sirmaniaci che saliranno in gran numero alla BLM Group Arena. Oltre trecento i supporters bianconeri, quattro pullman ed un mare di mezzi privati in direzione Trento, il solito stupendo “muro bianco”, inseparabile alleato dei Block Devils. La squadra si è allenata regolarmente ieri agli ordini di Lorenzo Bernardi e del suo staff. Lavoro tecnico e tattico in campo ed al servizio in particolare per i bianconeri. Partono tutti e quattordici per il Trentino con l’allenatore perugino che non dovrebbe apportare modifiche allo starting seven con capitan De Cecco in cabina di regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin ed Anzani centrali, Russell e Zaytsev schiacciatori e Colaci libero.

La Diatec, uscita in settimana ad un passo dalla Final Four di Champions nel derby tutto italiano con Civitanova, non ha alternative: vincere o chiudere domani la propria stagione. Coach Lorenzetti dovrebbe puntare sul collaudato assetto visto finora in questa serie con Giannelli ed il recuperato Vettori (pronto Teppan in caso di necessità) in diagonale, Eder Carbonera e Kozamernik centrali, Lanza e Kovacevic schiacciatori, De Pandis e Chiappa liberi.

Trento avrà dalla sua il pubblico amico (in una serie che finora ha sempre rispettato il fattore campo) e, questa è una certezza, non mollerà di un centimetro dal primo all’ultimo pallone. Dovranno tirar fuori la grande prestazione i Block Devils, sia sotto il profilo tecnico che sotto l’aspetto mentale e temperamentale. Ma non potrebbe essere diversamente, in palio c’è una finale scudetto!