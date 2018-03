Perugia-Spezia 3-0, le pagelle: Cerri mattatore del Grifo e in difesa non si passa

LEALI: Fa il suo al meglio soprattutto quando alza sopra la traversa la conclusione di Terzi. Qualche incertezza nel primo tempo ma resta sempre una sicurezza anche se nel complesso è poco impegnato. VOTO: 6

VOLTA: Non si tira mai indietro in nessuno scontro con gli avversari neanche quando becca il giallo che, da diffidato, gli costerà il prossimo turno. E’ e resta un gladiatore. VOTO: 6,5

DEL PRETE: Si riprende il centro della difesa e si disimpegna con grande piglio. Bene sulle palle alte sembra davvero aver trovato il suo ruolo. VOTO: 6.5

MAGNANI: Difensore solido molto concreto e preciso che lotta con grande classe su ogni pallone. Ha stile e classe da vendere. Nel finale deve lasciare per problemi fisici. VOTO: 6,5 (‘83’ DELLAFIORE: S.V.)

MUSTACCHIO: Rigenerato E sempre presente nella sua fascia. Corre e si danna l’anima cercando la via d’uscita giusta per i suoi compagni. Peccato che sbagli qualcosina. VOTO: 6,5

GUSTAFSON: Parte molto bene cercando spesso la combinazione con i suoi giocatori di riferimento. Poi si mette a difendere con tenacia il vantaggio. VOTO: 6,5

BIANCO: Grandissima prestazione con giocate intelligenti e di grande classe. Il tutto condito dalla rete del 3-0. VOTO: 7

BANDINELLI: Cerca spazi e li trova centrando anche un legno con un sinistro potentissimo. Gioca sempre fino all’ultimo quarto d’ora quando lascia il campo. VOTO: 6,5 (’75 BONAIUTO: S.V.)

PAJAC: E’un punto di riferimento fondamentale per tutta la squadra. E proprio a un suo cross nasce l’azione che porta al gol il Grifo. VOTO: 6,5

CERRI: Due reti per confermarsi il mattatore del Grifo. Per lui il momento è d’oro tanto che mercoledì giocherà anche in Nazionale. VOTO: 7,5 (’66 DIAMANTI: La sua classe e la cifra tecnica si notano anche se per poco. Peccato per il giallo. Voto: 6,5)

DI CARMINE: Spizza il pallone di tacco per la rete di Cerri. Poi per lui pochi palloni ma tanto cuore e grinta. Anche se ci prova colpendo la traversa. VOTO: 6,5

BREDA: La squadra ha una personalità e determinazione da vendere. Con il suo modo calmo ha impresso invece a tutti la voglia di lottare senza arrendersi. Per il Grifo è la quinta vittoria di fila per lui la 100entesima in carriera. Voto: 8