L'impresa incredibile dell'atleta umbro senza tempo: a 82 anni polverizza il record del mondo

Romolo Pelliccia scrive un’altra grande pagina di storia dell’atletica e della marcia internazionale. Al trofeo “Città di Orvieto” l’82enne dell’Atletica Libertas ha centrato la miglior prestazione mondiale della categoria M80 nella 5 km di marcia con il tempo di 28.03:34. Polverizzato il precedente record - abbassato di 1 minuto e 21 secondi - che apparteneva al marciatore britannico James Grimwade e che resisteva dal 7 giugno del ’92 quando sulla pista di casa di Solihull il cronometro si fermò a 29.24:01. Allo stesso Grimwade, nel 2016 ai Campionati di società di Grottammare, sempre Pelliccia soffiò per appena 19 centesimi anche il record nei 10 km di marcia con 1.01:07 contro il tempo di 1.01:26 dell’inglese fatto il 15 agosto del 1993.

“Un grande marciatore – dice felicissimo Romolo Pelliccia – e per questo è una grande soddisfazione aver centrato questo risultato. Era da tempo che inseguivo questo record, mi ero preparato e stavo bene: è stata una gara stupenda”.

Nella sfida con il cronometro l’ultimo record che resta ora da aggredire al marciatore orvietano è quello sulla distanza dei 20 km ma nell’immediato il prossimo obiettivo saranno i Campionati mondiali Master di atletica leggera che si terranno a Malaga, in Spagna, a settembre e dove ancora una volta Romolo Pelliccia sarà l’avversario da battere. Prossimo – e ultimo – appuntamento con le gare in notturna del trofeo “Città di Orvieto”, organizzato dall’Atletica Libertas Orvieto in collaborazione con la Fidal Umbria, è invece fissato al 24 agosto. Sulla pista del “Muzi” sono attesi ancora una volta molti importanti atleti che cercheranno di centrare il tempo per i Campionati italiani in programma a settembre.