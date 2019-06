Serie B, l'annuncio di Di Marzio: "Oddo nuovo allenatore del Perugia, la firma nelle prossime ore"

"Perugia, accordo con Oddo: manca solo la firma". Gianluca Di Marzio, il giornalista di Sky, anticipa la scelta di Massimiliano Santopadre: "Massimo Oddo e il Perugia hanno raggiunto l'accordo", scrive sul suo sito. La firma, secondo l'esperto di calciomercato, arriverà a ore.

Negli ultimi giorni in casa Perugia era andato in scena il ballottaggio Oddo-Grosso per la panchina del Grifo.