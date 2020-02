Orgoglio Nesta dopo la vittoria sul Perugia: "Frosinone diverso dal mio Grifo, siamo tosti..."

Alessandro Nesta gongola dopo la vittoria ottenuta allo 'Stirpe' contro il Perugia, il quarto 1-0 di fila che ha consentito ai ciociari di agganciare lo Spezia al secondo posto. “Noi siamo questi, non faremo un calcio super ma vinciamo le partite e siamo secondi - dice in conferenza stampa il tecnico dei gialloblù, ex biancorosso, rispondendo a chi gli contesta un calcio non spettacolare -. Pur con tanti infortunati le assenze non si sono sentite e questo significa che qualche cosa di buono lo stiamo facendo anche noi. Sono contentissimo del risultato e una difesa che ti fa prendere pochi gol anche quando mancano capitan Brighenti e Capuano dà fiducia e forza alla squadra, complimenti a Szyminski e a Krajnc. Siamo tosti e questo conta, a Perugia facevo un calcio diverso ma non sono vanesio e penso prima alla squadra, che ha un'identità fantastica e l'aveva anche prima che arrivassi io, che non sono nessuno per distruggerla. Detto questo il campionato è lunghissimo e ancora non abbiamo fatto niente”.