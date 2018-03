Nazionale Under 21 a Perugia, al Curi gli Azzurrini contro la Norvegia. Evani: "Perugini venite a sostenerci"

Dopo 22 anni di assenza lo stadio Renato Curi di Perugia ospiterà la nazionale Italiana Under 21. Seppur un’amichevole il nuovo tecnico Alberico Evani proverà a tirare fuori il meglio in vista dell'Europeo 2019 e di poter conoscere una squadra allenata fino a poco tempo fa dall’attuale Ct della nazionale maggiore Gigi Di Biagio

Questo pomeriggio, presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’amichevole, in programma domani giovedì 22 marzo con inizio alle 18.30 allo stadio Renato Curi contro l’Under 21 della Norvegia. Ad aprire la conferenza stampa è stato il C.T. della Nazionale Alberico Evani che, in avvio d’intervento, ha voluto ringraziare sia il Comune di Perugia che il Perugia Calcio per la calorosa accoglienza e per aver messo a disposizione dell’under 21 strutture idonee per affrontare al meglio l’importante impegno. “Contiamo domani– ha sottolineato – di avere un buon pubblico a sostenerci: noi assicuriamo a tutti i tifosi il massimo impegno con l’obiettivo di vincere questa gara”. A rappresentare il Perugia calcio è stato il Direttore Generale Mauro Lucarini: “siamo felicissimi – ha commentato – di poter ospitare la Nazionale soprattutto in un momento così importante per la nostra stagione. Ci teniamo a ringraziare il Comune di Perugia per averci sostenuti affinché l’evento potesse concretizzarsi come poi è accaduto”. Lucarini ha evidenziato che vi è nell’ambiente una grande curiosità per vedere all’opera, nelle file dell’Italia, tanti atleti di grande prospettiva; per questo ha rivolto un appello al pubblico perugino di riempiere gli spalti del Curi per sostenere i colori azzurri. Il sindaco Andrea Romizi ha, invece, ringraziato la Federazione per aver scelto Perugia quale sede dell’amichevole ed il Perugia Calcio per aver organizzato al meglio l’importante evento che dà lustro alla città. “Siamo davvero felici di essere riusciti ad intercettare questa possibilità e di potervi ospitare nelle nostre strutture. Auspico che domani sia davvero una festa dello sport e che i perugini, come da tradizione, rispondano all’invito, assistendo in massa alla partita. Certamente noi vi seguiremo con affetto e partecipazione”.

In occasione dell’amichevole, Figc e Comune di Perugia hanno promosso una serie di attività che rientrano nel progetto “Perugia città azzurra”: oltre alla conferenza stampa di oggi, nel pomeriggio è in programma l’incontro tra i calciatori della Nazionale ed i ragazzi del settore giovanile dei Perugia Calcio e del Cft regionale presso l’impianto sportivo di Castel Rigone.

24 i convocati dal mister Alberico Evani per questa gara e per la successiva trasferta a Novi Sad contro la Serbia (martedì 27 marzo); tra di essi spicca il bomber del Perugia, classe 1996, Alberto Cerri e gli ex Grifoni Gianluca Mancini (1996) oggi all’Atalanta e Vittorio Parigini (1996) ora al Benevento.

I precedenti al Renato Curi della Nazionale under 21 sono positivi: nelle tre apparizioni, due vittorie (2-0 alla Danimarca nel 1992, 4-0 all’Ungheria nel 1996) ed un pareggio (0-0 con la Svezia nel 1987). Sei i precedenti con la Norvegia con bilancio di tre vittorie per l’Italia, una sconfitta e due pareggi.

Con riferimento al bomber del Perugia Alberto Cerri, il C.T. Evani ha sottolineato che ilgiocatore sta attraversando un ottimo periodo di forma, confermato dai tanti gol siglati. L’auspicio, quindi, è che possa ripetersi anche domani con la maglia della Nazionale. Si tratta, - ha detto – di un ragazzo di grande prospettiva su cui lo staff punta molto; lo stesso dicasi dei due ex Grifoni Mancini e Parigini.

Gli Azzurrini rimarranno in Umbria anche venerdì 23 allenandosi alle 10.30 presso il centro sportivo di Solomeo (chiuso alla stampa) per poi partire definitamente nel pomeriggio.