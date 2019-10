Motori, il team Rossi Smart a Magione per il campionato Smart EQ fortwo e-Cup

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, all’autodromo ‘Mario Umberto Borzacchini’ di Magione, andrà in scena la quinta tappa dello Smart EQ fortwo e-Cup, il primo campionato monomarca dedicato ai motori elettrici. Alla gara parteciperà anche il team della concessionaria Rossi Smart che, dopo la felice esperienza del 2018, quest’anno prende parte all’intero campionato scendendo in pista con due vetture proprie e due piloti, il driver Mercedes academy Gianluca Carboni e Antonio Tarasca, a formare il Rossi team Smart EQ fortwo e-cup.

Il weekend di motori comincerà con le prove libere del sabato, in programma dalle 10.45 alle 11.05, seguite dalle qualifiche alle 17.15. Domenica il via alla competizione con gara1 alle 9.15 e gara 2 alle 16.

Nella cornice della sfida automobilistica, la concessionaria Rossi proporrà ai partecipanti una due giorni di divertimento con intrattenimenti per grandi e piccoli. Oltre all’area baby, infatti, sono previsti numerosi appuntamenti collaterali, dal test-drive e challenge a bordo della gamma Smart EQ fortwo e forfour, al test-drive del nuovo Mercedes EQC, passando per la challenge con Smart EQ fortwo alla ricerca del miglior tempo.



Inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare a un concorso per provare a vincere un viaggio e i biglietti per due persone per assistere alla gara di Moto Gp a Valencia. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.rossispa.it, contattare i numeri 392.9354723 e 0744.7568238 o scrivere a relazioniclienti@rossispa.it.