Giovani e velocissimi, due perugini sbancano la gara di nuoto del Miglio del Passetto

Da Perugia ad Ancona per dominare il Miglio del Passetto, la tradizionale gara di nuoto marchigiana. I fratellini terribili, cadetti in forza alla Thebris Nuoto, si chiamano Francesco e Gaia Tacconi. Lui ha 19 anni e con il tempo di 27’, 42”e 8 centesimi ha battuto tutti. Sul podio anche il campione del mondo in carica di nuoto in acque libere Luca Di Iacovo, il pesarese che l’anno scorso ai mondiali di Budapest portò a casa la medaglia d’oro nei 3 km.



Lei, in 28’,46” e 3 centesimi si è imposta tra le donne davanti all’altra perugina Rebecca Fiorucci e alla prima delle anconetane, l’atleta della Vela Nuoto Ludovica Marinangeli. Meglio della Marinangeli è stato Federico Gregorio, anche lui della Vela, primo degli anconetani. "E’ stata una bellissima gara, combattuta come l’anno scorso perché la gente c’era ed era anche forte" ha commentato Francesco Tacconi, che con la sorella ha iniziato a gareggiare in mare proprio al Passetto quattro anni fa. "A questa gara sono affezionata e penso proprio che non mi stancherò mai di farla" gli ha fatto eco Gaia.