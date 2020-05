"Metti una sera con...", il mondo del rugby si racconta in diretta tra sport e divertimento

Annullata la 12° edizione del Torneo Minirugby “Città di Perugia”, fissata al 24 maggio prossimo, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che ha messo sottosopra la vita di tutti, il Rugby Perugia Junior non si arrende e continua la sua attività non solo di avvicinamento al mondo del rugby per i giovanissimi, ma anche la sua missione educativa e sociale (come dovrebbe essere per tutti gli sport).

Oltre agli allenamenti via Zoom con i rugbisti dai 14 anni in giù, le tombolate in famiglia del sabato sera e le sedute di allenamento settimanali anche per i genitori, Rugby Perugia Junior ha messo in campo anche “Metti una sera con”, appuntamenti via web per far conoscere e incontrare - sebbene sempre da dietro uno schermo - i piccoli praticanti della palla ovale con i mostri sacri del rugby nazionale.

Gli incontri hanno già visto due appuntamenti riservati al mondo femminile, con una serata con l’arbitro internazionale Maria Beatrice Benvenuti, che ha parlato del concetto di "resilienza", e con la giocatrice nazionale Beatrice Rigoni. A questi momenti speciali, in cui le protagoniste hanno risposto alle domande e alle curiosità delle atlete di Rugby Perugia Junior, hanno partecipato in collegamento Zoom anche le giovani tesserate di tutta l’Umbria, il Lazio e le Marche, per un totale di circa 80 atlete connesse.

Un terzo incontro, aperto a tutti i tesserati, sia maschi che femmine, ha visto poi come protagonista ancora Maria Beatrice Benvenuti con il giocatore nazionale Guglielmo Palazzani. Gli ospiti in questo caso, oltre a rispondere alle domande dei ragazzi, hanno anche partecipato a un quiz con Kahoot, nonché si sono cimentati in una singolare sfida a realizzare - completamente bendati - una torta al testo sulla base delle indicazioni fornite durante il collegamento dalla misteriosa “Nonna Maria”...

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma, divertimento, socialità e cultura in salsa rugby non è mancato e il prossimo incontro, in programma per giovedì 14 Maggio alle ore 21, vedrà due big della palla ovale a disposizione dei giovani atleti del Rugby Perugia Junior: si tratta di Mattia Bellini e ancora Beatrice Rigoni. tutti potranno godersi la diretta tramite il canale YouTube della squadra perugina: sarà un modo per far rivivere il Torneo Minirugby “Città di Perugia”, rimandato a data da destinarsi e sentirsi meno lontani in questo momento difficile.