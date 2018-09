Una vera forza della natura! A 82 anni il super atleta umbro conquista il doppio oro mondiale

Un fine settimana di emozioni e soddisfazioni per gli atleti della Libertas Orvieto. Non finisce mai di stupire Romolo Pelliccia che ai Campionati del Mondo Master outdoor di Malaga ha centrato il doppio oro nella 5 e nella 10 chilometri di marcia categoria M80.

Nella prima gara, con un tempo di 32:00.74 l’82enne marciatore orvietano ha avuto la meglio sul francese Alexis Jordana (34:58.32) e sull’ucraino Mykola Panaiseiko (35:43.51). Stesso podio anche nei 10.000 metri chiusi dal marciatore azzurro in 1:03.12 staccando Jordana (1:10.37) e Panaiseiko (1:11.25).

Da Malaga a Pescara dove si sono tenuti i Campionati Italiani Individuali Assoluti. Brilla la stella di Eugenio Ceban che si mette definitivamente alle spalle il brutto infortunio e nel salto con l’asta vola a 5.10 metri che vale il quinto posto nella gara vinta con 5.50 da Claudio Michel Stecchi delle Fiamme Gialle. Per Ceban record regionale nella specialità oltre che miglior risultato personale. In gara a Pescara per la Libertas Orvieto anche Roberto Paoluzzi, quarto nella classifica del decathlon dopo 19 gare, e Alessio Dolciami, undicesimo nel lancio del disco