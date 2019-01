Ponte San Giovanni, al via la 30esima edizione della Maratonina: tanti i runners al via

Nuovo appuntamento per i runners con la 30esima edizione della Maratonina del campanile, domenica 3 febbraio a Ponte San Giovanni di Perugia. I dettagli dell’evento, organizzato dalla Podistica Volumnia Sericap, saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione, venerdì 25 gennaio alle 11, nella sede del Gruppo Grifo Agroalimentare, in via dei Loggi 59, a Ponte San Giovanni.

Parteciperanno Raffaele Bottoloni, presidente Podistica Volumnia Sericap, Carlo Catanossi, presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare, Paolo Giulietti, già vescovo ausiliario della Diocesi di Perugia-Città della Pieve, e appena nominato arcivescovo di Lucca, Clara Pastorelli, consigliere comunale delegato allo sport del Comune di Perugia, Marcello Nasini, sindaco di Torgiano, Elisabetta Puccetti Margaritelli, presidente Airc Umbria, Domenico Ignozza, presidente Coni Umbria, e Carla Carnevali, presidente Endas Umbria. Ci sarà, inoltre, lo scrittore Paolo Vernarecci, autore del libro ‘A poventa’, che presenterà, poi, sabato 2 febbraio alle 17 al Cva di Ponte San Giovanni.