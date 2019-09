A Magione si corre, domenica 15 settembre tante gare con i Trofei automobilistici

Domenica 15 settembre le competizioni all’Autodromo dell’Umbria con i trofei automobilistici “made in Magione”. BMW 318 Racing Series, Formula Libera e Trofeo Italia Storico, assieme alla terza e ultima prova del Trofeo Macota, offriranno spettacolo a quanti vorranno trascorrere una domenica in mezzo al profumo di benzina e a contatto con piloti e preparatori delle auto da corsa.

Nella serie “regina”, la BMW 318 RS, che prevede due classi (Gold per i piloti più esperti e Silver per i “deb” o quasi), dopo l’ultima gara di Giugno le classifiche vedono attualmente in testa Michele Parretta con 324 punti (Gold) sui 290 di Riccardo Urbani e Riccardo Giani a quota 288 (Silver) seguito a ruota da Nicolò Bettini a 282 ma anche Stefano Brué con 268. Tutto ancora da decidere, quindi, con ancora tre doppi appuntamenti in calendario.

Quattro gare nel corso della giornata, due per la Gold e due per la Silver e turno unico di prove ufficiali a partire dalle 8.45.

Tante le vetture con “pedigree” storico attese al via del Trofeo Italia Storico, la serie sostenuta e promossa dai fratelli Alvaro e Alessandro Bartoli, che si corre interamente all’Autodromo dell’Umbria. I concorrenti si sfideranno in un’unica gara da 20 minuti.

Anche la Formula Libera, serie riservata alle monoposto nata nel 2019, vedrà i protagonisti sfidarsi in una gara unica da 25 minuti, preceduta da un turno di prove ufficiali nella mattinata.

Infine, per i protagonisti del Trofeo Macota, che affronteranno la pista in modalità “slalom”, le tre manches di gara si susseguiranno a partire dalle ore 13.45.

Biglietti di accesso

Per accedere allo spettacolo di domenica 15 settembre, il costo dell’ingresso in Autodromo (paddock e tribuna) sarà di 5 euro per un biglietto e 8 euro per due ingressi.

