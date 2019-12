LIVE Serie B, Trapani-Perugia 0-0: segui in diretta la partita

Perugia in campo a Trapani (giovedì 26 dicembre, ore 15) nella penultima giornata del girone di andata di Serie B. Il Grifo, reduce dalla vittoria casalinga sull'Entella, recupera Buonaiuto che contro i liguri ha vestito i panni del mattatore ed è rientrato in extremis nella lista dei convocati dopo l'allenamento di rifinitura.

Trapani-Perugia 0-0

PRIMO TEMPO:

20' - Buona chiusura aerea di Gyomber su un lancio diretto a Biabiany

19' - Ci prova il Trapani con Luperini, ma il suo sinistro dal limite è sballato e la palla vola in curva18' - Pressing di Buonaiuto e Falzerano su Grillo: rimpallo e conclusione al volo di poco a lato da parte di Buonaiuto

15' - Fallo di Nicolussi Caviglia su Taugourdeau: punizione per il Trapani: calcia Colpani e Carraro di testa devìa iun corner

13' - In questa prima fase il Trapani aspetta e il Grifo cerca di fare la gara ma fa per il momento difficoltà a trovare gli spazi giusti per impensierire i siciliani

10' - A calciare la punizione è Buonaiuto, che centra la porta ma trova la risposta in corner da parte di Carnesecchi

9' - Il Grifo prova a sfondare sulla sinsitra con la catena formata da Di Chiara e Capone e sostenuta da Iemmello: fallo su Capone e punizione per il Grifo

8' - Palla pericolosamente persa da Carraro a centrocampo: a strappargliela è Biabiany (che in questa fase lo scherma a turnoc on l'altra punta Pettinari) ma l'azione dei siciliani poi sfuma

7' - Lancio sbagliato di Di Chiara e palla imprendibile per Iemmello

4' - A dare la scossa ilGrifo ci prova Di Chiara, che oggi compie 26 anni: sinistro dal limite e palla fuori

3' - Passaggio sbagliato di Buonaiuto e ripartenza del Trapani con Colpani che sulla destra poi tocca male il pallone mandandolo in fallo laterale

1' - Iniziata Trapani-Perugia, con il Grifo che in maglia bianca gioca il primo pallone. Il primo affondo però è del Trapani che conquista un corner, su cui si salva però la difesa biancorossa.

LE SCELTE DEI TECNICI - Il tecnico Massimo Oddo insiste sul 4-3-2-1 che nelle utlime settimane è tornato a essere il modulo di riferimento e schieraà dall'inizio Buonaiuto, come in difesa parte tra i titolari Di Chiara che proprio oggi festeggia il suo 26° compleanno. Per il resto l'unica novità rispetto al Grifo che ha battuto l'Entella al 'Curi' è il terzino destro Mazzocchi al posto di Rosi (squalificato come Dragomir, la fascia da capitano va al bomber Iemmello) mentre ai box per infortunio ci sono sempre Fernandes, Kouan e Angella. Sull'altro fronte Fabrizio Castori conferma il 3-5-2 e lo stesso undici che al suo esordio (dopo l'esonero di Francesco Baldini) gli ha regalato un punto a Pescara (1-1): in campo gli ex grifoni Moscati (sulla fascia destra) e Scognamiglio (in difesa), mentre è out per infortunio l'ex capitano biancorosso Del Prete.

Trapani-Perugia (giovedì 26 dicembre, ore 15)

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Fornasier, Strandberg, Scognamiglio; Moscati, Luperini, Taugourdeau, Colpani, Grillo; Pettinari, Biabiany. A disp.: Dini, Aloli, Candela, Corapi, Evacuo, Jakimovski, Minelli, Nzola, Pagliarulo, Silva, Scaglia, Tulli. All. Fabrizio Castori

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia; Buonaiuto, Capone; Iemmello. A disp.: Albertoni, Fulignati, Rodin, Falasco, Nzita, Konate, Balic, Melchiorri, Falcinelli. All. Massimo Oddo

ARBITRO: Valerio Marini di Roma 1

Trapani-Perugia: le probabili formazioni

LA 18ª GIORNATA (26 dicembre) - Cosenza-Empoli 1-0, Chievo-Benevento (ore 15), Cremonese-Juve Stabia (ore 15), Frosinone-Crotone (ore 15), Livorno-Pescara (ore 15), Salernitana-Pordenone (ore 15), Trapani-Perugia (ore 15), Venezia-Cittadella (ore 15), Ascoli-Pisa (ore 18), Entella-Spezia (ore 21).

LA CLASSIFICA - Benevento 40, Pordenone 31, Frosinone 26, Perugia 26, Cittadella 26, Crotone 25, Chievo 25, Entella 25, Ascoli 24, Pisa 23, Salernitana 23, Pescara 22, Empoli 22, Cosenza 20, Spezia* 20, Cremonese* 20, Juve Stabia 20, Venezia 19, Trapani 14, Livorno 11. (* una gara in più; ** una partita da recuperare)

