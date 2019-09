LIVE Serie B, Spezia-Perugia 2-1: segui in diretta la gara del 'Picco'

Perugia di scena al 'Picco' di La Spezia nel match valido per la quarta giornata di campionato (inizio ore 15). La trasferta ligure è la prima tappa del tour de force che vedrà poi i biancorossi di Oddo ospitare il Frosinone al Curi nel turno infrasettimanale e fare successivamente visita all'Empoli di Bucchi.

Spezia-Perugia 2-1

PRIMO TEMPO:

46' - Finisce il primo tempo al 'Picco' con lo Spezia avanti 2-1 su un Perugia capace di sbloccarla e perfetto fino a metà frazione, quando poi il pari dei liguri ha cambiato il volto della partita

45' - Un minuto di recupero concesso da Ghersini di Genova

43' - Ammonito Rosi per proteste dopo un contatto con Delano sanzionato con una punizione

39' - Perugia vicino al pareggio: ROsi scende sulla destra e crossa, Kouan aggancia la palla e dribbla Capradossi calciando poi sul primo pallo trovando però la risposta in due tempi del portiere lituano Krapikas

41' - Il Grifo insiste trascinato da Koaun, che va via sulla destra e centra per Falcinelli, che gira col destro ma viene murato in scivolata da Capradossi

37' - Avanti lo Spezia con Bastoni, che scende sulla sinistra e conquista un corner, sul quale poi si salva la difesa del Perugia

34' - Il Perugia prova a reagire con Capone, che ruba palla sulla trequarti ma poi viene fermato al limite dell'area

28' - RIGORE PER LO SPEZIA: Delano crossa e Vicario respinge con i pugni, la palla arriva all'ex grifone Matteo Ricci la cui conclusione viene respinta in area con le mani da Dragomir. Per l'arbitro è rigore (più giallo al rumeno) e sul dischetto va lo stesso Matteo Ricci che di destro la piazza alle spalle del portiere biancorosso (30')

27' - Secondo giallo nel Perugia: ammonito Carraro per un fallo su Delano

25' - Il Grifo sembra accusare il colpo e rischia con Gyomber che regala palla a Federico Ricci che poi non riesce a trovare la porta

23' - Ammonito il grifone Nzita per un fallo a metà campo

21' - GOL DELLO SPEZIA: Fallo di Gyomber su Delano al limite dell'area: punizione per lo Spezia da posizione pericolosa: Federico Ricci tocca per Bartoplomei che calcia di potenza, Vicario respinge sia il tiro che il tap-in di Capradossi (tenuto in gioco da Gyomber) ma nulla può sul secondo tentativo del difensore scuola Roma che al 22' così fa 1-1

20' - Bel lancio di Kouan per Falcinelli che però, invece di calciare con il destro, prova a portarsi la palla sul sinistro e viene recuperato da Capradossi

19' - Ancora Grifo in avanti con Falcinelli, che non riesce però a servire Capone: il tridente con Buonaiuto oggi sembra funzionare

13' - C'è solo Perugia in campo e Buonaiuto, servito stavolta da Capone, cerca il raddoppio con un'azione simile a quella del gol del vantaggio ma stavolta viene fermato da Krapikas

11' - Falcinellio ruba palla sulla trequarti, si incunea in area e centra per Capone che calcia a lato

9' - Il Perugi aresta in attacco: punizione pennellata da Buonaiuto a centro area, dove Sgarbi però viene anticipato in uscita dal portiere ligure Krapikas

8' - Ancora il Grifo pericoloso: bel filtrante di Capone per Buonaiuto, partito però in fuorigioco

6' - GOL DEL PERUGIA: lancio di Carraro per Buonaiuto che aggancia in area e spedisce il pallone alle spalle di Krapikas

3' - Buonaiuto si inserisce in area ma il suo tiro è deviato da un difensore in corner

1' - Iniziata la sfida del Picco, con il Perugia in maglia rossa e lo Spezia in maglia bianca.

Le formazioni: Oddo sorprende tutti e cambia cinque titolari rispetto alla gara pareggiata al Curi contro la Juve Stabia. Novità in difesa, dove Nzita prende il posto di Di Chiara sulla sinistra mentre al centro c'è ancora Sgarbi a sostituire l'infortunato Angella. Una sorpresa anche a centrocampo dove viene rispolverato Kouan, rientrato dalla squalifica e finora mai titolare, mentre Dragomir si riprende il posto a scapito di Balic (in panchina come Falzerano). In attacco invece fuori Iemmello, con Falcinelli centravanti spalleggiato da Capone mentre il trequartista è Buonaiuto e non Fernandes. Tra i liguri di Italiano non c'è il bomber Galabinov, infortunato, sostituito da Delano mentre tra i pali Krapikas prende il posto di Scuffet.

Spezia-Perugia 2-1

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; F. Ricci., Gyasi, Delano. A disp.: Scuffet, Desjardins, Benedetti, Biadoui, Erlic, Ferrer, Gudjohnsen, Marchizza, McIntosh-Buffonge, Mora, Ragusa, Ramos. All. Vincenzo Italiano

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Nzita; Kouan, Carraro, Dragomir; Buonaiuto; Falcinelli, Capone. A disp.: Fulignati, Albertoni, Rodin, Falasco, Di Chiara, Mazzocchi, Balic, Falzerano, Nicolussi Caviglia, Fernandes, Melchiorri, Iemmello. All. Massimo Oddo

ARBITRO: Ghersini di Genova

MARCATORI: 6' pt Buonaiuto (P), 22' pt Capradossi (S), 30' pt M. Ricci (S, rig.)

NOTE: Ammoniti: Nzita, Carraro, Dragomir, Rosi (P)