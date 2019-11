LIVE Serie B, Pordenone-Perugia: segui in diretta la gara del 'Friuli'

Dopo la sosta per le nazionali riprende il campionato di Serie B, con il Perugia di scena oggi al 'Friuli' di Udine (ore 15) contro il neopromosso Pordenone che appaia il Grifo in classifica a quota 19 punti. Capitan Rosi e compagni, giunti a destinazione questa mattina con un volo charter, cercheranno di battere la sorprendente squadra dell'ex ternano Attilio Tesser per riscattare così la precedente sconfitta incassata al Curi dal Cittadella.

Pordenone-Perugia (Udine, stadio 'Friuli' ore 15)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Pasa, Pobega; Gavazzi; Ciurria, Strizzolo. All. Tesser

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Falzerano, Balic, Dragomir; Fernandes; Melchiorri, Iemmello. All. Oddo

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina

LA FORMAZIONE DEL GRIFO - Oddo torna al 4-3-1-2 come annunciato alla vigilia con Falasco in mezzo alla difesa in coppia con Gyomber e Balic in regia al posto di Carraro (che reduce dalle due gare giocate con l'Italia Under 21 inizia in panchina) mentre davanti tocca a Melchiorri al fianco di Iemmello con Fernandes a supporto e Falcinelli e Buonaiuto che partono tra le riserve

LA 13ª GIORNATA - Pescara-Cremonese 1-1 (22/11); Benevento-Crotone (23/11, ore 15); Juve Stabia-Salernitana (23/11, ore 15); Livorno-Trapani (23/11, ore 15); Pordenone-Perugia (23/11, ore 15); Empoli-Venezia (23/11, ore 18); Ascoli-Cosenza (24/11, ore 15); Cittadella-Pisa (24/11, ore 15); Spezia-Frosinone (24/11, ore 21); Chievo-Entella (25/11, ore 21).

LA CLASSIFICA - Benevento 25, Crotone 21, Pescara* 20, Cittadella 20, Pordenone 19, Perugia 19, Chievo 18, Salernitana 18, Ascoli 17, Empoli 17, Frosinone 17, Pisa 16, Venezia 16, Entella 16, Cremonese* 16, Cosenza 12, Spezia 12, Juve Stabia 11, Livorno 10, Trapani 7. (*una gara in più)