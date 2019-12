LIVE Perugia-Virtus Entella 0-0: segui in diretta la gara del 'Curi'

Giornata di calcio al 'Curi', dove il Perugia ospita oggi l'Entella (ore 15) nel match valido per la 17ª giornata di campionato, primo dei tre match in nove giorni (giovedì 26 dicembre alle ore 15 a Trapani e domenica 29 alle ore 15 in casa con il Venezia) che chiuderanno il girone di andata e il 2019 del Grifo che va a caccia del riscatto dopo il pari interno col Cosenza e il ko di Cremona.

“GRIFONERIE”: urge Falcinelli per salvare il soldato Iemmello

Perugia-Virtus Entella 0-0

PRIMO TEMPO:

18' - Attacca il Perugia: lancio di Falzerano per Buonaiuto, che affonda a destra e crossa per Capone anticipato però da Coppolaro

17' - Ammonito il capitano dei liguri ed ex ternano Eramo per un fallo su Falzerano a centrocampo

14' - Risposta dell'Entella: incursione in area di Schenetti, che supera Carraro e Di Chiara e poi serve Manuel De Luca, bravo a girarsi ma - disturbato da Gyomber - incapace poi di inquadrare la porta da pochi metri

13' - Grifo pericoloso: Rossi lancia Falzerano sulla destra, passaggio arretrato per Iemmello che di destro non inquadra però la porta dal limite

11' - Poche emozioni finora, con il Perugia che cerca di aprirsi degli spazi con pazienza mentre l'Entella aspetta ordinato e compatto, pronto a ripartire

8' - Tentativo del Grifo: apertura di Buonaiuto per Di Chiara, cross dalla sinistra e intervento dell'ex grifone Chiosa che si salva in corner

5' - Bel numero in mezzo al campo di Buonaiuto, poi steso da Settembrini

2' - Grifo schierato col 4-3-2-1, Entella con il 4-3-1-2 e come trequartista Schenetti, vicinissimo al Grifo in estate e poi passato ai liguri dopo il rifiuto di Buonaiuto che era corteggiato dall'Entella e alla fine ha preferito rimanere a Perugia

1' - Iniziato il match del 'Curi' con il Grifo in maglia rossa che attacca cerso la nord (casacca biancoceleste per l'Entella)

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia; Buonaiuto, Capone; Iemmello. A disp.: Fulignati, Albertoni, Rodin, Falasco, Nzita, Mazzocchi, Konate, Balic, Melchiorri, Falcinelli. All. Marcello Donatelli (vice dello squalificato Massimo Oddo)

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Eramo, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, M. De Luca. A disp.: Paroni, Borra, De Santis, G. De Luca, Caturano, Currarino, Ardizzone, Adorjan, Toscano, Sernicola, Mancosu, Poli. All. Roberto Boscaglia

ARBITRO: Camplone di Perugia-Giacomo

NOTE: Ammoniti: Eramo (VE)

​LE SCELTE DEI TECNICI - Tutto pronto al 'Curi' con le squadre che hanno già effettuato il riscaldamento e ora stanno per rientrare in campo con l'arbitro Camplone di Perugia e i suoi assistenti per effettuare il sorteggio e iniziare il match. Massimo Oddo (squalificato e oggi sostituito in panchina dal vice Marcello Donatelli) conferma il 4-3-2-1 ma con Buonaiuto che torna titolare con Capone dietro a Iemmello e Falzerano che scala di nuovo a centrocampo prendendosi la maglia da Balic che parte dalla panchina.Sull'altro fronte Roberto Boscaglia conferma il 4-3-1-2 e riabbraccia due pedine importanti al rientro da squalifica: Eramo, subito titolare a centrocampo, e Giuseppe De Luca che partirà invece dalla panchina con Morra in campo dal primo minuto in attacco al fianco di Manuel De Luca.

Perugia-Entella: le probabili formazioni

LA VIGILIA DI ODDO - Alla vigilia del match contro i liguri intanto Massimo Oddo ha annunciato di voler insistere con il 4-3-2-1 e lanciato un messaggio non troppo 'velato' a Falcinelli che in una intervista a Umbria Radio si è in qualche modo detto deluso del poco spazio avuto nelle ultime settimane: “Con una sola punta la squadra gioca meglio e ha più equilibrio e io devo fare scelte funzionali al bene del Perugia, non dei singoli”. Sono intanto 21 i grifoni convocati per il match: out i lungodegenti ANgella e Kouan, Fernandes per un problema alla tibia e Dragomir che è squalificato come Oddo (al suo posto in panchina andrà il vice Marcello Donatelli).

LA 17ª GIORNATA - Spezia-Cremonese (rinviata ieri per maltempo), Cittadella-Chievo (21/12, ore 15), Crotone-Livorno (21/12, ore 15), Empoli-Salernitana (21/12, ore 15), Juve Stabia-Venezia (21/12, ore 15), Perugia-Entella (21/12, ore 15), Benevento-Frosinone (21/12, ore 18), Pescara-Trapani (22/12, ore 15), Pisa-Cosenza (21/12, ore 15), Pordenone-Ascoli (21/12, ore 21)

CLASSIFICA - Benevento 37, Pordenone 28, Frosinone 26, Entella 25, Cittadella 25, Ascoli 24, Chievo 24, Pisa 23, Perugia 23, Crotone 22, Salernitana 22, Pescara 21, Empoli 21, Spezia 20, Cremonese 20, Venezia 19, Juve Stabia 17, Cosenza 14, Trapani 13, Livorno 11.