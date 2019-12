Perugia-Entella 2-0: Capone e Iemmello stendono i liguri, il Grifo risale in classifica

La squadra di Oddo (squalificato e sostituito in panchina dal vice Donatelli) si rialza dopo il pari interno col Cosenza e il ko di Cremona: trascinati da un Buonaiuto in giornata di grazia, i biancorossi vanno a segno nella ripresa con Capone e poi con Iemmello nel recupero stendendo così l'Entella al 'Curi' nel match valido per la 17ª giornata di campionato, primo dei tre match in nove giorni (giovedì 26 dicembre alle ore 15 a Trapani e domenica 29 alle ore 15 in casa con il Venezia) che chiuderanno il girone di andata e il 2019. Tre punti pesanti per Rosi e compagni (il capitano, diffidato e ammonito, salterà la trasferta di Trapani), che scavalcano così i liguri (prima di questa partita reduci da tre vittorie senza subìre gol) in classifica e scalano posizioni superando anche il Chievo (1-1 sul campo del Cittadella a sua volta 'agganciato' dal Perugia).

LA 17ª GIORNATA - Spezia-Cremonese (rinviata ieri per maltempo), Cittadella-Chievo 1-1, Crotone-Livorno 2-1, Empoli-Salernitana 1-1, Juve Stabia-Venezia 2-0, Perugia-Entella 2-0, Benevento-Frosinone (21/12, ore 18), Pescara-Trapani (22/12, ore 15), Pisa-Cosenza (21/12, ore 15), Pordenone-Ascoli (21/12, ore 21)

CLASSIFICA - Benevento* 37, Pordenone* 28, Frosinone* 26, Perugia 26, Cittadella 26, Crotone 25, Chievo 25, Entella 25, Ascoli* 24, Pisa* 23, Salernitana 23, Empoli 22, Pescara* 21, Spezia* 20, Cremonese* 20, Juve Stabia 20, Venezia 19, Cosenza* 14, Trapani* 13, Livorno 11. (*una gara in meno)

LA PARTITA DEL GRIFO - Nel primo tempo la squadra di Oddo, squalificato e sostituito in panchina dal vice Marcello Donatelli, ha rischiato solo al 14' quando Manuel De Luca in girata non ha inquadrato la porta a pochi passi da Vicario dopo una bella incursione in area di Schenetti, bravo a superare Carraro e Di Chiara e a servire poi il compagno. Decisamente più pericoloso il Grifo, con il capocannoniere Iemmello che dal limite non inquadra la porta al 13' e poi al 19', quando però avrebbe dovuto servire Capone libero alla sua sinistra. Proprio di Capone invece il bel destro al volo (dopo un velo e la successiva sponda di Iemmello) parato al 30' da Contini che si supera poi due minuti deviando sulla traversa il potente destro a giro di un ispiratissimo Buonaiuto (da applausi il doppio passo con cui al 28' si libera in un colpo solo di Settembrini e a Paolucci prima di calciare a lato poco prima di essere spostato a sinistra con il Grifo ridisegnato con il 4-2-3-1, con Capone dietro a Iemmello e Falzerano più alto a destra). Stesso copione nella ripresa, quando il Grifo che al 5' spreca con Iemmello (destro alto da buona posizione) e si affida alla verve di Buonaiuto, fermato però dal portiere Contini (11'), passando finalmente al 16' conCapone che si gira bene in area e trova l'angolino dopo un tiro di Buonaiuto ribattuto. L'ex Benevento è in stato di grazia e al 20' colpisce il palo con il detstro a giro. Al 27' Oddo passa al 3-5-2 inserendo Mazzocchi proprio al posto del fantasista (e poi Falcinelli al posto di Capone al 37') e il Grifo spreca una grossa chance per chiudere la partita con Falzerano (28'), bravo a farsi perdonare poi nel recupero quando, lanciato da Nicolussi, si fa 60 metri e serve a Iemmello un palla da spingere solamente in rete. Grande festa per il14° gol stagionale di 'Re Pietro', sempre più capocannoniere della B, e rammarico per il giallorimediato nel finale da capitan Rosi che era diffidato e salterà così la trasferta di giovedì 26 dicembre a Trapani.

“GRIFONERIE”: urge Falcinelli per salvare il soldato Iemmello

Perugia-Virtus Entella 2-0

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia; Buonaiuto (27' st Mazzocchi), Capone (34' st Falcinelli); Iemmello (50'st Konate). A disp.: Fulignati, Albertoni, Rodin, Falasco, Nzita, Balic, Melchiorri. All. Marcello Donatelli (vice dello squalificato Massimo Oddo)

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Crialese (42' st Mancosu); Eramo (36' st Currarino), Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra (27' st G. De Luca), M. De Luca. A disp.: Paroni, Borra, De Santis, Caturano, Ardizzone, Adorjan, Toscano, Sernicola, Poli. All. Roberto Boscaglia

ARBITRO: Camplone di Pescara

MARCATORI: 16' st Capone (P), 49' st Iemmello (P)

NOTE: Espulsi: al 46' st G. De Luca (E). Ammoniti: Di Chiara, Iemmello, Rosi (P); Eramo (E)

SECONDO TEMPO:

52' - Finisce la gara del 'Curi' con il Perugia che batte 2-0 l'Entella e si rialza dopo il pari casalingo col Cosenza e il ko di Cremona.

51' - Cross dalla destra e tacco 'velenoso' di Manuel De Luca, ma Vicario si allunga sulla sua destra e salva la rete biancorossa

50' - Ultimo cambio nel Grifo: dentro Konate per Iemmello, osannato dal 'Curi'

49' GOL DEL PERUGIA: palla riconquistata da Nicolussi e lancio per Falzerano, che si fa 60 metri in contropiede e poi, a tu per tu con Contini, serve a Iemmello una palla solo da spingere in rete. È il 14° gol in campionato per 'Re Pietro'

46' - Contatto tra Rosi e Giuseppe De Luca: giallo al capitano del Grifo (che era diffidato e salterà così la trasferta di Trapani) e rosso all'attaccante dell'Entella che rientrava proprio oggi da un turno di squalifica

45' - Ripartenza del Perugia sprecata da Iemmello che invece di servire Mazzocchi si fa recuperare

44' - Ammonito Iemmello per un fallo su Paolucci

42' - Terza e ultima mossa per Boscaglia: nell'Entella entra Mancosu al posto di Crialese e ora i liguri sono a trazione anteriore, per andare a caccia del pari nel finale

39' - Rosi stende Schenetti al limite: punizione per l'Entella: calcia Paolucci e Sgarbi respinge di testa, la palla arriva a Manuel De Luca murato in corner da Rosi

38' - Perugia vicino al raddoppio: incursione di Falzerano sul lato destro dell'area e servizio per Nicolussi Caviglia, che calcia a botta sicura con il destro ma viene murato in scivolata da Pellizzer

36' - Seconda sostituzione nell'Entella: fuori Eramo, dentro Currarino

34' - Secondo cambio nel Perugia: fuori Capone (applaudito dal 'Curi' come prima Buonaiuto) e dentro Falcinelli

33' - Altro brivido per il Grifo: cross dalla destra e colpo di testa di Manuel De Luca che stacca tra Gyomber e Sgarbi ma non inquadra la porta di testa

32' - Ci prova l'Entella con un cross dalla testa su cui Mazzocchi non arriva di testa, bravo poi a recuperare e a murare Settemrbini nel cuore dell'area

30' - Angolo per il Perugia conquistato da Mazzocchi: sugli sviluppi del corner calciato da Falzerano la palla arriva a Iemmello, fermato però dall'arbitro secondo cui 'Re Pietro' ha stoppato la palla con un braccio

28' - Perugia vicinissimo al raddoppio: Iemmello mette davanti alla porta Falzerano che tutto solo davanti a Contini calcia incredibilmente fuori.

⚽️ | #PerEnt 1-0

28’ st: FALZERANO! Da solo davanti al portiere da posizione defilata calcia a lato#griforobot ⚪️🔴 — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) December 21, 2019

27' - Prime sostituzioni del match: nell'Entella esce Morra ed entra l'altro attaccante Giuseppe De Luca mentre nel Perugia esce Buonaiuto (deluso dal cambio ma applaudito dai tifosi biancorossi poresenti al 'Curi') ed entra Mazzocchi con il Grifo che passa così al 3-5-2

25' - Contropiede del Perugia con Falzerano che premia l'affondo di Sgarbi sulla sinistra e il Grifo ottiene un corner

23' - Entella pericoloso: i liguri continuano a giocare con Di Chiara a terra in area per un problema fisico, la palla arriva a Morra che viene murato da Sgarbi bravissimo poi a respingere anche il successivo tentativo di Manuel De Luca intap-in

20' - Perugia vicinissimo al raddoppio: gran passaggio di Nicolussi Caviglia per Buonaiuto, che da sinistra rientra sul destro e con il giro colpisce il palo più lontano, lo stesso Nicolussi Caviglia raccoglie poi la palla sulla destra e crossa trovando però la respinta della difesa ospite

18' - L'Entella prova a reagire ma lascia spazi al Perugia che riparte con Buonaiuto, sovrapposizione di Di Chiara e palla al limite per Nicolussi Caviglia il cui destro viene però murato da Chiosa

16' - GOL del PERUGIA: tiro di Buonaiuto respinto, palla a Capone che si gira e col destro trova l'angolino portando in vantaggio il Grifo

15' - Chance per l'Entella, con Settembrini che dal limite calcia alto mentre a bordo campo il biancorosso Falcinelli accelera le operazioni di riscaldamento

13' - Di nuovo avanti il Perugia: destro dal limite di Iemmello troppo debole per impensierire Contini che si distende e blocca la palla

12' - Tentativo dell'Entella: Manuel De Luca difende bene la palla tra Sgarbi e Di Chiara e appoggia la palla al limite per Morra che però calcia altissimo

11' - Affonda ancora il Grifo con Buonaiuto a sinistra, cross al centro respinto e destro in controbalzo di Iemmello con la palla bloccata però da Contini

9' - Perugia pericoloso: Iemmello manda al tiro Buonaiuto, che ci prova copn il destro a giro trovando però la deviazione in corner del portiere ospite Contini

7' - Break dell'Entella, con Morra che dal limite calcia in curca Nord

5' - Grifo pericoloso: palla rubata da Rosi a Crialese e assist in area per Iemmello che con il piatto destro alza però troppo il pallone e calcia alto

3' - Il Grifo insiste con Capone che affonda sulla destra e crossa al centro trovando però ancora ula deviazione della retroguardia ospite

2' - Bella combinazione tra Capone e Iemmello e cross di Buonaiuto dalla sinistra respinto dalla difesa ligure.

1' - Iniziata la ripresa al 'Curi' senza cambi: Perugia-Entella ripartono sullo 0-0

PRIMO TEMPO:

47' - Finisce il primo tempo al 'Curi', con il Perugia e l'Entella ferme sullo 0-0 dopo 45 minuti a ritmi non elevati in cui il Grifo ha fatto la partita e i liguri hanno aspettato compatti per provare a ripartire in contropiede. La squadra di Oddo, squalificato e sostituito in panchina dal vice Marcello Donatelli, ha rischiato solo al 14' quando Manuel De Luca in girata non ha inquadrato la porta a pochi passi da Vicario dopo una bella incursione in area di Schenetti, bravo a superare Carraro e Di Chiara e a servire poi il compagno. Decisamente più pericoloso il Grifo, con il capocannoniere Iemmello che dal limite non inquadra la porta al 13' e poi al 19', quando però avrebbe dovuto servire Capone libero alla sua sinistra. Proprio di Capone invece il bel destro al volo (dopo un velo e la successiva sponda di Iemmello) parato al 30' da Contini che si supera poi due minuti deviando sulla traversa il potente destro a giro di un ispiratissimo Buonaiuto (da applausi il doppio passo con cui al 28' si libera in un colpo solo di Settembrini e a Paolucci prima di calciare a lato poco prima di essere spostato a sinistra con il Grifo ridisegnato con il 4-2-3-1, con Capone dietro a Iemmello e Falzerano più alto a destra).

45' - Grifo avanti: Capone serve Nicolussi murato in angolo da Coppolaro. Due intanto i minuti di recupero concessi da Camplone di Pescara

44' - Ripartenza dell'Entella, che manda al tiro Paolucci il ciu destro dal limite è però sballato con la palla che sfila a lato della porta difesa da Vicario

40' - Punizione dalla lunghissima distanza per il Perugia: calcia Nicolussi Caviglia che con il destro colpisce però la barriera

38' - Gol annullato al Perugia: Nicolussi Caviglia manda in porta Capone che non sbaglia a tu per tu con Contini ma era partito in posizione di fuorigioco

36' - A incaricarsi di calciare la punizione è Paolucci che con il destro colpisce però la barriera biancorossa

35' - Brutta palla persa da Falzerano, che innesca la ripartenza dell'Entella e costringe poi Sgarbi a 'spendere' il giallo per fermare Schenetti ai 25 metri

34' - Velleitario tentativo dalla distanza da parte del capitano ligure Eramo, che con il destro calcia però abbondantemente a lato

32' - Perugia vicinissimo al gol: Di Chiara innesca a sinistra Buonaiuto, che rientra sul destro e fa partire un bolide con la palla che viene deviata da Contini sulla traversa e finisce poi in corner

30' - Il Grifo insiste: cross di Buonaiuto, ora spostato a sinistra in un Grifo ridisegnato con una sorta di 4-2-3-1 (con Capone dietro a Iemmello e Falzerano alto a destra), velo di Capone e tocco di prima di Iemmello per l'ex atalantino che calcia al volo di destro trovando però l'ottima risposta in tuffo del reattivo Contini

28' - Perugia pericoloso: Buonaiuto va via con un doppio passo a Settembrini e a Paolucci ma poi calcia a lato chiedendo invano una deviazione e di conseguenza il corner

26' - Liscio di Sgarbi nell'area biancorossa, ma Di Chiara anticipa MAnuel De Luca e si rifugia in corner

23' - Il Grifo spinge più sulla destra: Buonaiuto lancia Falzerano e si inserisce in area per raccogliere il cross, respinto invece da Chiosa

22' - In fase di non possesso il Grifo si schiera con un 4-1-4-1, con Carraro davanti alla difesa e Capone Buonaiuto larchi sulle fasce

19' - Ancora pericoloso il Grifo: Settembrini regala palla a Iemmello che si invola verso l'area e supera in dribbling Pellizer ma poi calcia in curva con il sinistro dal limite invece di servire Capone che era libero sulla sua sinistra

18' - Attacca il Perugia: lancio di Falzerano per Buonaiuto, che affonda a destra e crossa per Capone anticipato però da Coppolaro

17' - Ammonito il capitano dei liguri ed ex ternano Eramo per un fallo su Falzerano a centrocampo

14' - Risposta dell'Entella: incursione in area di Schenetti, che supera Carraro e Di Chiara e poi serve Manuel De Luca, bravo a girarsi ma - disturbato da Gyomber - incapace poi di inquadrare la porta da pochi metri

13' - Grifo pericoloso: Rossi lancia Falzerano sulla destra, passaggio arretrato per Iemmello che di destro non inquadra però la porta dal limite

11' - Poche emozioni finora, con il Perugia che cerca di aprirsi degli spazi con pazienza mentre l'Entella aspetta ordinato e compatto, pronto a ripartire

8' - Tentativo del Grifo: apertura di Buonaiuto per Di Chiara, cross dalla sinistra e intervento dell'ex grifone Chiosa che si salva in corner

5' - Bel numero in mezzo al campo di Buonaiuto, poi steso da Settembrini

2' - Grifo schierato col 4-3-2-1, Entella con il 4-3-1-2 e come trequartista Schenetti, vicinissimo al Grifo in estate e poi passato ai liguri dopo il rifiuto di Buonaiuto che era corteggiato dall'Entella e alla fine ha preferito rimanere a Perugia

1' - Iniziato il match del 'Curi' con il Grifo in maglia rossa che attacca cerso la nord (casacca biancoceleste per l'Entella)

​LE SCELTE DEI TECNICI - Tutto pronto al 'Curi' con le squadre che hanno già effettuato il riscaldamento e ora stanno per rientrare in campo con l'arbitro Camplone di Perugia e i suoi assistenti per effettuare il sorteggio e iniziare il match. Massimo Oddo (squalificato e oggi sostituito in panchina dal vice Marcello Donatelli) conferma il 4-3-2-1 ma con Buonaiuto che torna titolare con Capone dietro a Iemmello e Falzerano che scala di nuovo a centrocampo prendendosi la maglia da Balic che parte dalla panchina.Sull'altro fronte Roberto Boscaglia conferma il 4-3-1-2 e riabbraccia due pedine importanti al rientro da squalifica: Eramo, subito titolare a centrocampo, e Giuseppe De Luca che partirà invece dalla panchina con Morra in campo dal primo minuto in attacco al fianco di Manuel De Luca.

Perugia-Entella: le probabili formazioni

LA VIGILIA DI ODDO - Alla vigilia del match contro i liguri intanto Massimo Oddo ha annunciato di voler insistere con il 4-3-2-1 e lanciato un messaggio non troppo 'velato' a Falcinelli che in una intervista a Umbria Radio si è in qualche modo detto deluso del poco spazio avuto nelle ultime settimane: “Con una sola punta la squadra gioca meglio e ha più equilibrio e io devo fare scelte funzionali al bene del Perugia, non dei singoli”. Sono intanto 21 i grifoni convocati per il match: out i lungodegenti ANgella e Kouan, Fernandes per un problema alla tibia e Dragomir che è squalificato come Oddo (al suo posto in panchina andrà il vice Marcello Donatelli).