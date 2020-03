LIVE Serie B, Perugia-Salernitana: segui in diretta la gara a porte chiuse del 'Curi'

Dopo 5 sconfitte di fila, l'ultima in casa contro il Benevento capolista, il Perugia di Serse Cosmi torna in campo nella 28ª giornata contro la Salernitana. Un'altra partita al 'Curi' per il Grifo, che giocherà però a porte chiuse a causa dell'allarme Coronavirus che ha portato la Lega di B a chiudere gli stadi ai tifosi per seguire le indicazioni del decreto emanato dal Governo il 4 marzo. Qui il live (inizio ore 15)...

LE SCELTE DI COSMI - Cosmi conferma il 3-5-2 ma - come lasciato intendere alla vigilia ("Bisogna valutare le condizioni di chi ha giocato di più") - cambia qualche uomo rispetto all'ultimo match col Benevento. In difesa torna capitan Rosi con Sgarbi centrale e Falasco a sinistramentre in mediana resta fuori Konate con Greco che da mezzala diventa regista affiancato da Falzerano e Nicolussi Caviglia con Mazzocchi e Di Chiara sulel fasce. Sorpresa anche in attacco: al fianco di Falcinelli c'è Melchiorri invece di Iemmello, fischiato dai tifosi al momento della sostituzione nel match col Benevento e fresco di 28° compleanno.

Perugia-Salernitana (ore 15)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Sgarbi, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Greco, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Falcinelli, Melchiorri. All. Serse Cosmi

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Billong, Heurtaux; Kiyine, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Lopez; Cerci, Gondo. All. Gian Piero Ventura

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

28ª GIORNATA (a porte chiuse) - Cittadella-Pordenone (07/03, ore 14.30); Empoli-Trapani (07/03, ore 15); Frosinone-Cremonese (07/03, ore 15); Perugia-Salernitana (07/03, ore 15); Venezia-Crotone (07/03, ore 15); Pisa-Livorno (07/03, ore 18); Entella-Ascoli (08/03, ore 15); Juve Stabia-Spezia (08/03, ore 15); Benevento-Pescara (08/03, ore 21); Chievo-Cosenza (09/03, ore 21).

LA CLASSIFICA - Benevento 66, Frosinone 47, Crotone 46, Spezia 44, Cittadella 43, Salernitana 42, Pordenone 42, Empoli 39, Chievo 38, Entella 35, Pescara 35, Pisa 33, Perugia 33, Juve Stabia 33, Venezia 32, Ascoli* 32, Cremonese* 27, Cosenza 24, Trapani 24, Livorno 18. (*una gara in meno; da recuperare Ascoli-Cremonese della 25ª giornata, rinviata per l'allarme coronavirus)