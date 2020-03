Perugia-Salernitana 1-0: Mazzocchi-gol, nel silenzio del 'Curi' il Grifo risorge

Il Perugia è ancora vivo, risorto grazie al gol di Mazzocchi che nel silenzio di un 'Curi' a porte chiuse per l'allarme Coronavirus, stende la Salernitana e consente a Cosmi di uscire dalla crisi dopo 5 sconfitte di fila, l'ultima in casa contro il Benevento. Tre punti pesantissimi per un Grifo che si allontana dalla zona calda di classifica, con risultati a sorpresa sugli altri campi.

LE SCELTE DI COSMI - Cosmi conferma il 3-5-2 ma - come lasciato intendere alla vigilia della terza partita in una settimana ("Bisogna valutare le condizioni di chi ha giocato di più") - fa turnover e cambia qualche uomo rispetto all'ultimo match col Benevento. In difesa torna capitan Rosi con Sgarbi centrale e Falasco a sinistramentre in mediana resta fuori Konate con Greco che da mezzala diventa regista affiancato da Falzerano e Nicolussi Caviglia con Mazzocchi e Di Chiara sulel fasce. Sorpresa anche in attacco: al fianco di Falcinelli c'è Melchiorri invece di Iemmello, fischiato dai tifosi al momento della sostituzione nel match col Benevento e fresco di 28° compleanno.

IL PRIMO TEMPO - Nel surreale silenzio di un 'Curi' svuotato dall'allarme Coronavirus, il Grifo parte aggressivo e chiude subito i campani nella propria metà campo, spinto dalla verve di Nicolussi Caviglia con Falcinelli e Rosi a suonare la carica. Poche le occasioni nitide ma la spinta continua sugli esterni con Mazzocchi e Di Chiara e la pressione costante iniziano a far ballare la difesa della Salernitana. E se al 15' Micai è bravo a salvarsi sul sinistro di Nicolussi Caviglia, servito in acrobazia da Falcinelli, deve arrendersi sette minuti dopo: Nicolussi manda al cross basso Di Chiara, un tocco di Melchiorri alza il pallone per Mazzocchi che colpisce al volo con il destro e trova il suo primo gol in B portando il Grifo avanti 1-0. Gli ospiti provano allora a reagire (subito un sinistro di Cerci parato da Vicario) e ad alzare il baricentro, con il Grifo che ora spetta e prova a ripartire in contropiede. Arriva un giallo pesante per Greco (era diffidato e salterà la prossima trasferta di Ascoli), il Grifo c'è e lotta su ogni palla e difende senza soffrire più di tanto il vantaggio fino al riposo.

LA RIPRESA - Al rientro dall'intervallo i campani passano al 3-4-3 con Jallow mentre nel Perugia resta tutto com'era. I campani si gettano subito in avanti alla ricerca del pari e mettono sempre più pressione alla difesa di un Grifo che però regge e rischia solo su un calcio da ferno: conclusione velenosa di Dziczek e gran risposta di Vicario (54'). Cosmi inizia comunque a innervosirsi e chiede ai suoi di non abbassarsi troppo e di ritrovare la ferocia del primo tempo, inserendo poi Iemmello al posto di Falcinelli a un quarto d'ora dalla fine. Arriva un altro brivido da calcio piazzato, con il nuovo entrato Cicerelli che sfiora l'incrocio con il destro a giro (84') mentre il Grifo manca il colpo del ko per tre volte in contropiede: prima con Di Chiara e poi con Iemmello, mentre l'ultimo è Falzerano che dopo un imperioso 'coast to coast' al 95' calcia incredibilmente al lato a due passi da Micai (mandato a quel paese da Iemmello che voleva il pallone). Poco male, perché arriva il triplice fischio dell'arbitro e il Perugia può tornare a respirare a distanza di sicurezza dalla zona calda, in attesa della prossima straferta di Ascoli in cui mancherà Greco che era diffidato ed è stato ammonito.

Perugia-Salernitana 1-0

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi (45' st Rajkovic), Sgarbi, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Greco (43' st Carraro), Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Falcinelli (30' st Iemmello), Melchiorri. A disp.: Fulignati, Albertoni, Benzar, Nzita, Konate, Kouan, Dragomir, Buonaiuto, Capone. All. Serse Cosmi

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Billong, Heurtaux; Kiyine, Akpa Akpro, Dziczek (11' st Capezzi), Maistro (1'st Jallow), Lopez; Cerci (35' st Cicerelli), Gondo. A disp.: Vannucchi, Migliorini, Curcio, Karo, Iannone, Jaroszynski. All. Gian Piero Ventura

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

MARCATORI: 22' pt Mazzocchi (P)

NOTE: Ammoniti: Greco, Sgarbi, Falzerano (P); Kiyine, Dziczek, Gondo, Jallow (S)

⛔ Triplice fischio su tutti i campi: il @ACPerugiaCalcio interrompe la striscia negativa, in cima colpi importantissimi di @FcCrotoneOff e @PordenoneCalcio che sfruttano lo scivolone del @Frosinone1928, unico pareggio tra @EmpoliCalcio e @TrapaniCalcio!#SerieBKT pic.twitter.com/obrQjfMJ2S — Lega B (@Lega_B) March 7, 2020

28ª GIORNATA (a porte chiuse) - Cittadella-Pordenone 0-2; Empoli-Trapani 1-1; Frosinone-Cremonese 0-2; Perugia-Salernitana 1-0; Venezia-Crotone 1-3; Pisa-Livorno (07/03, ore 18); Entella-Ascoli (08/03, ore 15); Juve Stabia-Spezia (08/03, ore 15); Benevento-Pescara (08/03, ore 21); Chievo-Cosenza (09/03, ore 21).

LA CLASSIFICA - Benevento* 66, Crotone 49, Frosinone 47, Pordenone 45, Spezia* 44, Cittadella 43, Salernitana 42, Empoli 40, Chievo* 38, Perugia 36, Entella* 35, Pescara* 35, Pisa* 33, Juve Stabia* 33, Ascoli** 32, Venezia 32, Cremonese* 30, Trapani 25, Cosenza* 24, Livorno* 18. (*una gara in meno; ** 2 gare in meno; da recuperare Ascoli-Cremonese della 25ª giornata, rinviata per l'allarme coronavirus)

Perugia-Salernitana 1-0 (CRONACA)

SECONDO TEMPO:

51' - Finisce la partita: il Perugia btte 1-0 alla Salernitana (gol di Mazzocchi al 22') ed esce dalla crisi dopo 5 sconfitte consecutive

50' - Ripartenza del Perugia con Falzerano: 'coast to coast' e destro incredibilmente fuori a un passo da Micai

49' - Ripartenza in campo aperto di Iemmello, poi fermato dai difensori della Salernitana. Ammonito poi FAlzerano per perdita di tempo.

48' - Fallo di Nicolussi Caviglia sulla trequarti ai danni di Kiyine

47' - Forcing finale della Salernitana: palla scvirgolata da Mazzocchi in corner. Sull'angolo è Iemmello ad allontanare e poi lo fa di nuovo Melchiorri sul prosieguo dell'azione

45' - Ultimo cambio nel Perugia: fuori Rosi e dentro Rajkovic che si piazza centrale con Sgarnbi sul centro destra della difesa. Cinque intanto i minuti di recupero concessi da Sozza di Seregno

44' - Ripartenza del Perugia, ma Falzerano e Melchiorri non si capiscono e l'azione sfuma

43' - Seconda sostituzione nel Grifo: cambio in regia con Carraro dentro al posto di Greco

41' - Ammonito l'attaccante dei campani Jallow per gioco falloso

40' - Espulso dalla panchina il terzo portiere biancorosso Albertoni che battibeccava a distanza con il portiere dei campani Micai

39' - A calciare la punizione per la Salernitana è Cicerelli: destro a giro e palla fuori di un soffio

38' - Fallo di Rosi su Jallow: punizione dal limiteper la Salernitana

37' - La Salernitana ci prova sulla sinistra: cross di Kiyine e palla bloccata da Vicario

35' - Ultimo cambio nella Salernitana: dentro Cicerelli al posto di Cerci. Il gioco riprende e c'è una grande chiusura di Rosi su Jallow

34' - Altro corner per il Grifo e ripartenza della Salernitana bloccata da Sgarbi, che spende il giallo e si fa ammonire

33' - Corner calciato dal Gifo, deviazione con i pugni di Micai e destro di Falzerano deviato in corner da Akpa Akpro

32' - Il Perugia prova a sfondare a destra: combinazione Mazzocchi-Falzerano e Capezzi devia la palla in corner

31' - Lancio di Falasco per Di Chiara, contrastato da Aya: rimpallo e rimessa dal fondo per la Salernitana

30' - Primo cambio nel Perugia: esce Falcinelli che si abbraccia con Iemmello e gli lascia il posto

29' - Punizione per la Salernitana calciata da Lopez: palla verso il secondo palo e bloccata da Vicario

27' - Brivido per il Grifo: uscita coraggiosa di Vicario che di pugno anticipa Jallow e poi varca i confini dell'area per allontanare la palla con i piedi

26' - Ora il Grifo spinge: Nicolussi Caviglia non sfonda al limite, palla a Mazzocchi che però crossa la palla direttamente tra le braccia di Micai

25' - Perugia pericoloso con Di Chiara, che va al tiro con il sinistro da dentro l'area ma sfiora solamente il palo della porta difesa da Micai

24' - Buona difesa di Sgarbi su Gondo, che alla fine commette fallo

22' - Altro anticipo falloso di Heurtaux, stavolta, su Falcinelli: punizione per il Perugia, la calcia Di CHiara con il sinistro ma la palla finisce direttamente tra le braccia di Micai

19' - Grifo pericoloso: trattenuta del già ammonito Kiyine su Di Chiara e punizione per il Grifo, la calcia Nicolussi direttamente in porta con il destro e Micai si salva in corner

18' - Il Perugia prova ad alzare il baricentro e il pressing: Nicolussi 'imbuca' per Falcinelli che sbaglia la misura nel passaggio per Di Chiara che si era inserito

16' - A calciare la punizione è Di Chiara con il sinistro, ma la palla vola alta sopra la traversa

15' - Anticipo falloso di Heurtaux su Melchiorri: punizione per il Perugia

13' - Salernitana pericolosa: destro velenoso di Kiyine con la palla che viene leggermente deviata dall'ex ternano Gondo e sfila di poco a lato del palo. Cosmi inizia a farsi allora sentire con i grifoni, che vede troppo bassi rispetto al primo tempo

11' - Secondo cambio nella Salernitana: avvicendamento in mediana con Capezzi al posto dell'ammonito Dziczek

10' - La Salernitana inizia a mettere pressione al Perugia, ma il cross dalla sinistra di Lopez è di facile lettura per Vicario

⚽️ | #PerSal 1-0

08’ st: SUPER VICARIO! Fantastica parata sulla punizione di Dziczek#griforobot ⚪️🔴 — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) March 7, 2020

8' - Pericolosa la Salernitana: punizione pennellata da Dziczek e gran risposta di Vicario con Gondo che protesta poi dopo un contatto in area con Melchiorri e viene ammonito per proteste

6' - Ripartenza del Grifo con Di Chiara che serve Melchiorri, che sbaglia però poi il cambio di gioco dalla sinistra

4' - Ammonito il centrocampista dei campani Dziczek per un fallo a metà campo su Falzerano

2' - Cerci, ora spostato a destra, prova ad affondare ma Di Chiara tiene e gli sbarra la strada

1' - Inizia la ripresa con una novità nella Salernitana: Genovese (sostituto di Ventura assente per una indisposizione arrivata nella notte scorsa) inserisce la punta Jallow al posto del centrocampista Maistro per passare al 3-4-3

PRIMO TEMPO:

46' - Finisce il primo tempo di Perugia-Salernitana con il Grifo avanti 1-0. Alla terza partita in tre giorni Cosmi conferma il 3-5-2 ma fa turnover, lasciando i big Rajkovic e Iemmello in panchina per ripescare Rosi e Melchiorri mentre in mediana Greco si posta in regia con Nicolussi Caviglia mezzalla di sinistra. Proprio il baby juventino è uno dei migliori nell'avvio aggressivo del Grifo, che nel surreale silenzio di un 'Curi' svuotato dall'allarme Coronavirus, chiude subito i campani nella propria metà campo. Poche le occasioni nitide ma una spinta continua sugli esterni Mazzocchi e Di Chiara, Falcinelli e Rosi a suonare la carica e una pressione costante iniziano a far ballare la difesa della Salernitana. E se al 15' Micai è bravo a salvarsi sul sinistro di Nicolussi Caviglia, servito in acrobazia da Falcinelli, deve arrendersi sette minuti dopo: Nicolussi manda al cross basso Di Chiara, un tocco di Melchiorri alza il pallone per Mazzocchi che colpisce al volo con il destro e trova il suo primo gol in B portando il Grifo avanti 1-0. Gli ospiti provano allora a reagire (subito un sinistro di Cerci parato da Vicario) e ad alzare il baricentro, con il Grifo che ora spetta e prova a ripartire in contropiede. Arriva un giallo pesante per Greco (era diffidato e salterà la prossima trasferta di Ascoli), il Grifo c'è e lotta su ogni palla e difende senza soffrire più di tanto il vantaggio fino al riposo.

45' - Kiyine, che era nel frattempo uscito, torna in campo con l'autorizzazione dell'arbitro che intanto concede un minuto di recupero

44' - Nicolussi Caviglia affonda sulla sinistra, rientra sul destro ma poi calcia male con la palla che finisce addirittura in fallo laterale

43' - La Salernitna prova a chiudere in attacco, ma Melchiorri sacrifica e strappa palla a Kiyine che resta poi a terra mentre l'arbitro lascia proseguire il gioco

41' - Ammonito Kiyine per una dura entrata su Nicolussi a metà campo

40' - Falcinelli per poco non ruba palla al portiere Micari, i due poi si scontrano a muso duro e il portiere si lascia cadere a terra. L'arbitro li richiama entrambi senza estrarre cartellini

39' - Ammonito il grifone Greco per un fallo su Akpa Akpro: il regista biancorosso era diffidato (come Di Chiara, Carraro e Vicario) e salterà la trasferta di Ascoli

37' - Melchiorri ruba palla a Dziczek e serve Falcinelli, ma l'arnitro fischia all'ex Cagliari un fallo che forse non c'era

35' - Di Chiara ruba palla e serve Nicolussi Caviglia che lancia Falcinelli, chiuso in corner da Billong

33' - Terzo corner consecutivo per la Salernitana, che alla fine commette fallo in attacco

32' - Avanti la Salernitana: cross dalla sinistra e Di Chiara di testa si rifugia in corner

30' - Ora il Grifo aspetta e prova a ripartire: anticipo di Rosi che serve Melchiorri, stesso da Hertaux con un fallo

29' - Il grifone Falasco richiamato verbalmente dall'arbitro Sozza di Seregno dopo una dura entrata su Cerci a metà campo

28' - Punizione per la Salernitana: Lopez tocca per Dziczek il cui passaggio in profondità per Kiyine è però troppo lungo

26' - Ci riprova il Grifo: imbucata di Mazzocchi per Melchiorri che sbaglia la miura del passaggio per Nicolussi Caviglia che si era inserito in area

25' - La Salernitana prova a reagire con Cerci, ex compagno dei grifoni Rosi e Greco ai tempi della Roma: sinistro potente ma centrale dal limite e parata di Vicario che blocca il pallone

22' - GOL del PERUGIA: Nicolussi manda al cross basso Di Chiara, un tocco di Melchiorri alza il pallone per Mazzocchi che colpisce al volo con il destro e batte Micai. Prima rete in B per il terzino biancorosso e Grifo avanti 1-0

21' - Ancora Di Chiara spinge a sinistra;: tunnel a Cerci e cross per Melchiorri anticipato da Lopez

20' - Di Chiara ruba palla a Cerci e serve Melchiorri fermato da Dziczek, l'ex Cagliari recupera poi palla strappandola a Heurtaux ma sbaglia il successivo passaggio per Falcinelli

16' - Contropiede della Salernitana con Mazzocchi però bravo a fermare Cerci al limite dell'area. Grande grinta da parte dei Grifoni, che lottano su ogni pallone

15' - Perugia vicino al gol: Falcinelli in acrobazia manda al tiro Nicolussi, sinistro e gran parata di Micai con Falcinelli poi murato in corner da Billong sul successivo cross di Falzerano

13' - Attacca ancora il Perugia, che manda al cross Mazzocchi il cui traversone è però troppo lungo per Falcinelli che aveva iniziato l'azione

11' - Grifo pericoloso: Falcinelli dalla sinistra crossa per Falzerano che di testa colpisce male, palla a Mazzocchi che di sinistro non inquadra la porta

9' - Lancio di Falasco e bell'ìaggancio di Di Chiara, che poi non riesce a servire Nicolussi Caviglia: sfuma l'azione per il Perugia

6' - Angolo dalla sinistra per il Perugia: schema tra Mazzocchi e Falzerano, cross di quest'ultimo e fallo in attacco di Sgarbi

4' - Occasione per il Perugia: a calciare la punizione è lo stesso Nicolussi Caviglia che ci prova con il vento a favore e impegna Micai, che si salva anche sul succesivo destro di Mazzocchi con Rosi però in fuorigioco

3' - Fallo di Dziczek su Nicolussi Caviglia: puniozione dalla sinistra per il Perugia

2' - Azione insistita del Perugia, alla fine arriva al cross dalla destra Falzerano che calcia però direttamente sul fondo

1' - Iniziata la partita, con il Perugia che muove la prima palla e attacca verso una Curva Nord desolatamente vuota

Tutto pronto in 'Curi' vuoto e silenzioso per l'allarme Coronavirus: sta per iniziara Perugia-Salernitana