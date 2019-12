LIVE Serie B, Perugia-Pescara 0-0: segui in diretta la partita del 'Curi'

Sta per finire l'attesa dei tifosi del Perugia, che contro il Pescara si trova ad un bivio nel posticipo domenicale (1 dicembre, qui la diretta fino al fischio d'inizio delle ore 21) della 14ª giornata di Serie B: risorgere dopo il polemico botta e risposta tra il timoniere Massimo Oddo ('silenziato' dalla società alla vigilia) e il direttore tecnico Roberto Goretti e i due brutti ko incassati con Cittadella e Pordenone (prendendosi addirittura il secondo posto momentaneo in attesa di Pisa-Pordenone grazie ai risultati favorevoli maturati sugli altri campi) o affondare nella crisi e perdersi in un tunnel nel quale sarebbe poi complicato ritrovare la luce e imboccare la via d'uscita. Una crisi che sarebbe di fatto 'certificata' con alle porte la proibitiva trasferta di Coppa Italia a Reggio Emilia contro il Sassuolo (mercoledì 4 dicembre, ore 15).

Perugia-Pescara 0-0

PRIMO TEMPO

4' - Repilica del Pescara che va vicinissimo al gol: Masciangelo affonda sulla sinistra e crossa per Galano che tutto solo davanti a Vicario calcia incredibilmente alto

2' - Ancora Grifo in avanti: lancio di Capone per NIcolussi, girata di sinistro e palla ribattuta con un braccio da un difensore abruzzese con l'arbitro che opta però per l'involontarietà

1' - Iniziata Perugia-Pescara allo stadio 'Curi': subito pericoloso il Grifo con un pressing di Buonaiuto e Iemmello che porta il portiere ospite Kastrati a rifugiarsi di piede in corner

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Nzita; Nicolussi Caviglia, Carraro, Dragomir; Buonaiuto, Capone; Iemmello. A disp.: Fulignati, Albertoni, Rodin, Falasco, Mazzocchi, Di Chiara, Konate, Balic, Falzerano, Fernandes, Melchiorri, Falcinelli. All. Massimo Oddo

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Kastanos, Busellato; Galano, Machin; Borrelli. A disp.: Farelli, Del Grosso, Bruno, Cisco, Brunori, Drudi, Maniero, Crezzo, Zampa, Melegoni, Ingelsson, Bocic. All. Luciano Zauri

ARBITRO: Ghersini di Genova

LE SCELTE DI ODDO - In casa Perugia si torna al modulo ad 'albero di Natale', con Oddo che torna 4-3-2-1. DIverse le novità di formazione, con Sgarbi che torna a far coppia con Gyomber al centro di una difesa in cui a sinistra Nzita viene preferito a Di Chiara mentre a centrocampo ci sono Nicolussi Caviglia (preferito a Falzerano) e Dragomir (preferito a Balic) ai lati di Carraro mentre dietro a Iemmello tocca a Buonaiuto e a Capone.

LA 14ª GIORNATA - Cosenza-Spezia 1-1; Cremonese-Livorno 0-0; Crotone-Cittadella 1-1; Frosinone-Empoli 4-0; Venezia-Benevento 0-2; Salernitana-Ascoli 1-1; Entella-Juve Stabia (1/12, ore 15); Trapani-Chievo (1/12, ore 15); Perugia-Pescara (1/12, ore 21); Pisa-Pordenone (2/12, ore 21)

LA CLASSIFICA - Benevento 31, Pordenone* 22, Crotone 22, Cittadella 22, Chievo 21, Ascoli 21, Pescara* 20, Frosinone 20, Perugia* 19, Salernitana 19, Entella 19, Empoli 18, Pisa* 17, Venezia 17, Cremonese 17, Spezia 16, Juve Stabia 14, Cosenza 13, Trapani 13, Livorno 11. (una gara in meno)

