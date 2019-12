LIVE Serie B, Perugia-Pescara: segui in diretta la gara del 'Curi'

Sta per finire l'attesa dei tifosi del Perugia, che contro il Pescara si trova ad un bivio nel posticipo domenicale (1 dicembre, qui la diretta fino al fischio d'inizio delle ore 21) della 14ª giornata di Serie B: risorgere dopo il polemico botta e risposta tra il timoniere Massimo Oddo ('silenziato' dalla società alla vigilia) e il direttore tecnico Roberto Goretti e i due brutti ko incassati con Cittadella e Pordenone (prendendosi addirittura il secondo posto momentaneo in attesa di Pisa-Pordenone grazie ai risultati favorevoli maturati sugli altri campi) o affondare nella crisi e perdersi in un tunnel nel quale sarebbe poi complicato ritrovare la luce e imboccare la via d'uscita. Una crisi che sarebbe di fatto 'certificata' con alle porte la proibitiva trasferta di Coppa Italia a Reggio Emilia contro il Sassuolo (mercoledì 4 dicembre, ore 15).

Perugia-Pescara: le probabili formazioni