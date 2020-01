LIVE Serie B, Perugia-Livorno: segui in diretta la gara del 'Curi'

Dopo la sconfitta del San Paolo contro il Napoli in Coppa Italia e quella del Bentegodi contro il Chievo in campionato, il Perugia cerca la prima gioia del 2019 e una vittoria che lo riporterebbe in zona playoff. Avversario questa sera al Curi (27 gennaio, ore 21) sarà il Livorno, ultimo della classe e decimato dalle assenze a differenza di un Grifo che avrà si degli indisponibili (Iemmello, Di Chiara, Falasco e Fernandes) ma recupera pedine importanti come Rosi, Gyomber e Angella in difesa e Kouan a centrocampo.

LA 21ª GIORNATA - Empoli-Chievo 1-1; Cittadella-Benevento 1-2; Entella-Cremonese 1-1; Pisa-Juve Stabia 1-1; Pordenone-Pescara 0-2; Salernitana-Cosenza 2-1; Crotone-Spezia 1-2; Venezia-Trapani 1-1; Ascoli-Frosinone 0-1; Perugia-Livorno (27/01, ore 21).

LA CLASSIFICA - Benevento 50, Pordenone 35, Crotone 34, Salernitana 32, Frosinone 31, Entella 31, Chievo 30, Cittadella 30, Pescara 29, Spezia* 28, Juve Stabia 28, Ascoli 27, Perugia* 27, Pisa 26, Venezia 24, Empoli 24, Cremonese* 23, Cosenza 20, Trapani 19, Livorno* 13. (*una partita in meno)