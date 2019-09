LIVE Serie B, Perugia-Juve Stabia 0-0: segui in diretta la gara del Curi

Terza giornata di campionato al Curi, dove il Perugia di Massimo Oddo torna in campo dopo la sosta per le nazionali e contro la Juve Stabia (inizio ore 15) va a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle ottenute contro il Chievo e a Livorno. Subito in campo con la maglia numero 8 il bomber Falcinelli (da oggi vice del capitano Rosi), tornato in biancorosso nell'ultimo giorno di mercato in prestito dal Bologna e osannato dai tifosi del Perugia in Curva Nord.

LE FORMAZIONI - Nel 4-3-1-2 di Oddo partono titolare anche Balic a centrocampo (al posto di Dragomir reduce dalle fatiche con l'Under 21 della Romania) e Sgarbi, che in difesa sostituisce l'infortunato Angella. Dietro aibomber Falcinelli e Iemmello, come trequartista, c'è Fernandes che ha vinto il ballottaggio con Capone e Buonaiuto.

Perugia-Juve Stabia 0-0

PRIMO TEMPO:

7' - Perugia pericoloso: Falzerano innesca Fernandes, ottimo scambio con Iemmello che mette lo mette poi davanti alla porta, dove però lo spagnolo con il sinistro calcia debole tra le braccia di Branduani

5' - Ancora Fernandes prova a inventare qualcosa, ma il suo tiro dal limite è troppo centrale per impensierire il portiere ospite

2' - Fernandes prova a lanciare Falcinelli in area ma il suo passaggio è troppo lungo e Branduani blocca.

1' - Iniziata la gara del Curi: il PErugia attacca verso la Curva Sud.

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Balic; Fernandes; Falcinelli, Iemmello. A disp.: Ruggiero, Fulignati, Nzita, Rodin, Mazzocchi, Dragomir, Buonaiuto, Nicolussi Caviglia, Konate, Falasco, Capone, Melchiorri. All. Massimo Oddo

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Troest, Tonucci, Germoni; Mallamo, Di Gennaro, Carlini; Canotto, Cissé, Elia. A disp.: Russo, Ricci, Boateng, Calo, Melara, Vicente, Rossi, Izco, Del Sole, Forte, Mezavilla, CalvanoAll. Fabio Caserta

ARBITRO: Prontera di Bologna (assistenti: Tardino di Milano e Lanotte di Barletta; IV uomo Dionisi di L'Aquila)