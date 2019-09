LIVE Serie B, Perugia-Frosinone 0-1: segui in diretta la gara del Curi

Dopo il pari di La Spezia il Grifo torna in campo (ore 21) nel turno infrasettimanale (quarta di campionato) contro i ciociari dell'ex biancorosso Nesta, fischiato dalla Curva Nord al momento di rientrare negli spogliatoi dopo il riscaldamento. Oddo rilancia il 4-3-2-1, in difesa fuori l'affaticato Sgarbi e dentro Falasco in coppia con Gyomber. Modulo quasi speculare per l'altro ex campione del mondo, che rinuncia a una punta (Trotta) per inserire Tribuzzi a centrocampo e 'alzare' Paganini al fianco di Novakovich.

Perugia-Frisonone 0-1

PRIMO TEMPO:

18' - Ancora Perugia in avanti, ma il sinistro di Fernandes dai 25 metri è fuori misura

14' - A calciare la punizione è Di Chiara che con il sinistro a giro sfiora l'incrocio

13' - Perugia arrembante: spunto sulla destra di Falzerano che poi serve Dragomir, atterrato da Ciano al limite proprio nel momento in cui si apprestava a calciare.

11' - Spinto dalla Nord il Perugia insiste: Fernandes non vede Falzerano tutto saolo sulla destra e preferisce servire al centro Iemmello, che va al tiro ma trova la deviazione in tuffo di un Bardi che ancora molto attento si rifugia in corner

10' - Dalla bandierina ci prova direttamente Fernandes con Bardi che smanaccia sui piedi di Falzerano, il quale alza però troppo il 'tap-in'

9' - Ci prova il Perugia: cross di Falzerano per Iemmello ma Gori di testa alza in corner

5' - Ancora Grifo in avanti con Buonaiuto che conquista l'angolo, sugli sviluppi del corner va al tiro Dragomir che di destro calcia però alto dal limite.

3' - REazione del Grifo che va al tiro con Falzerano, il quale però non inquadra lo specchio.

2' - GOL DEL FROSINONE: Paganini scambia con Novakovich e va al tiro dal limite, beffando Vicario con la decisiva deviazione di Falasco

1' - Iniziato il match del Curi: subito pericoloso il Grifo, con Fernandes che conquista un corner sugli sviluppi del quale Di Chiara chiama Bardi a una grande parata ravvicinata.

Tutto pronto al Curi, con le due squadre che entrano in campo sulle note dell'inno del Perugia dopo la lettura delle formazioni ufficiali. Il che nel primo tempo attaccherà verso la Curva Nord, è in maglia rossa con bordi bianchi mentre il Frosinone è in maglia gialloblù e giocherà per primo il pallone.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Fernandes, Buonaiuto; Iemmello. A disp.: Fulignati, Albertoni, Nzita, Rodin, Sgarbi, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Balic, Kouan, Capone, Melchiorri, Falcinelli. All. Massimo Oddo

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Brighenti, Capuano, Ariaudo; Beghetto; Gori, Haas, Tribuzzi; Paganini; Ciano; Novakovich. A disp.: Iacobucci, Bastianello, Zampano, Maiello, Citro, Salvi, Rohden, Matarese, Vitale, Trotta, Krajnc, Eguelfi. All. Alessandro Nesta

ARBITRO: Abbattista di Molfetta

MARCATORI: 2' pt Paganini (F)