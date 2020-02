LIVE Serie B, Perugia-Empoli: segui in diretta la sfida del 'Curi'

Il rischio di rinvio per l'allerta coronavirus è stato scongiurato e alla fine il match Perugia-Empoli, posticipo della 25ª giornata di Serie B verrà regolarmente giocato questa sera (lunedì 24 febbraio, ore 21) allo stadio 'Renato Curi'.

Solo 20 i grifoni convocati da Serse Cosmi (squalificato per frasi blasfeme, sarà sostituito in panchina dal suo vice Fabio Bazzani), che deve fare a meno degli infortunati Gyomber e Fernandes ma lascia a casa per scelta tecnica anche Falzerano, Capone, Nzita (che 'festeggerà' così il suo 20esimo compleanno in tribuna) e Benzar. Sull'altro fronte sono 22 invece i convocati di Pasquale Marino, tecnico dell'Empoli reduce da tre successi consecutivi.

Due di fila invece le sconfitte incassate dal Perugia negli ultimi due turno, prima in casa contro lo Spezia e poi allo 'Stirpe' contro il Frosinone: ai biancorossi (appaiati ai redivivi toscani a quota 33 punti) serve un successo per spazzare via la crisi, restare agganciati al treno playoff ed evitare il ritiro minacciato nei giorni scorsi dal presidente Massimiliano Santopadre ("Lunedì sera squadra al 'Curi' col trolley...").

LA 25ª GIORNATA - Cosenza-Frosinone 0-2, Ascoli-Cremonese (rinviata), Cittadella-Juve Stabia 3-0, Entella-Benevento 0-4, Trapani-Spezia 1-1, Pisa-Venezia 1-2, Pordenone-Chievo 0-1, Salernitana-Livorno 1-0, Crotone-Pescara 4-1, Perugia-Empoli (lunedì 24/02, ore 21).

LA CLASSIFICA - Benevento 60, Frosinone 43, Spezia 41, Crotone 40, Salernitana 39, Cittadella 39, Chievo 37, Pordenone 36, Entella 35, Empoli* 33, Perugia* 33, Pescara 32, Juve Stabia 32, Ascoli *31, Venezia 31, Pisa 30, Cremonese* 26, Cosenza 23, Trapani 20, Livorno 14.