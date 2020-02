Perugia-Empoli 0-1: il Grifo ritrova la grinta ma Frattesi lo punisce nel finale. Terzo ko di fila e contestazione

Terzo ko di fila per il Perugia, che non trova il riscatto dopo le due sconfitte contro Spezia e Frosinone e cade al Curi anche contro l'Empoli, scivolando così ai margini della zona playoff agganciata invece dai toscani che si portano a +3 sul Grifo. Non è bastato a Cosmi (squalificato e sostituito in panchina dal suo vice Fabio Bazzani) cambiare pelle e abbandonare il 3-5-2 per tornare a fare punti: Iemmello e compagni, schierati con il 4-1-4-1 soffrono nella prima mezz'ora (salvati in avvio dal palo colpito da Frattesi e dal 'miracolo' di Vicario sul successivo tap-in di La Mantia) ma ci mettono grinta e crescono prima dell'intervallo.

Segnali di riscossa confermati da una ripresa giocata quasi sempre nella metà campo dell'Empoli, anche se Brignoli è impegnato solo una volta da Buonaiuto (il migliore del Grifo) e viene graziato due volte da Iemmello, impreciso nelle due occasioni capitate sul suo destro. Il pari (che sarebbe stato meritato) sembra ormai cosa fatta ma all'89', su cross di Fiamozzi dopo un bello scambio con Ciciretti, Frattesi anticipa Rosi e affossa il Perugia. Una beffa amara per i biancorossi, che vanno a chiedere scusa ai tifosi sotto la Nord ma vengono contestati con fischi e un coro inequivocabile: "Ci avete rotto il ca...".

Perugia-Empoli 0-1

PERUGIA (4-1-4-1): Vicario; Rosi, Angella (22' st Sgarbi), Rajkovic, Di Chiara; Carraro; Mazzocchi, Kouan, Greco (35' st Dragomir), Buonaiuto; Iemmello (41' st Melchiorri). A disp.: Fulignati, Albertoni, Falasco, Konate, Nicolussi Caviglia, Falcinelli. All. Serse Cosmi

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli (1' st Sierralta), Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami (18' st Ciciretti), La Mantia (35' st Mancuso), Tutino. A disp.: Branduani, Perucchini, Nikolau, Stulac, Zurkowski, Pinna, Fantacci, Bandinelli. All. Pasquale Marino

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini

MARCATORI: 44' st Frattesi (E)

NOTE: Ammoniti: Rosi, Iemmello (P); Balkovec, Romagnoli, Henderson, il tecnico Marino, Sierralta (E)

SECONDO TEMPO:

49' - Finisce Perugia-Empoli con i toscani che passano con il risultato di 1-0 grazie alla rete segnata all'89' da Frattesi. Il Grifo incassa la terza sconfitta di fila ed esce tra i fischi della Nord che contesta i biancorossi (che si presentano comunque sotto la curva per chiedere scusa ai tifosi). Emblematico il coro con cui accompagnano la squadra di rientro nel tunnel che conduce agli psogliatoi: "Ci avete rotto il c...".

46' - Mischia in area empolese: Kouan scaraventa la palla in porta ma l'arbitro aveva già fermato il gioco per un fallo sul portiere Brignoli

45' - Chance per il Grifo: Sgarbi ruba palla e la porta, poi apre per Rosi sul cui cross Kouan colpisce di testa ma spedisce alto. Quattro i minuti di recupero concessi dall'arbitro

89' 0-1

44' - GOL DELL'EMPOLI: Fiamozzi sale e scambia con Ciciretti, poi cross al centro dove Frattesi anticipa Rosi e batte Vicario. Imprendibile il destro al volo del centrocampista classe '99 di proprietà del Sassuolo, vanamente inseguito dal Perugia sia nella sessione estiva che in quella invernale di calciomercato

41' - Ultimo cambio anche nel Grifo: fuori Iemmello e dentro Melchiorri

40' - Giallo a Sierralta per un duro intervento a metà campo su Buonaiuto

38' - Attacca ancora il Grifo: ripartenza iniziata da Kouan e cross di Buonaiuto, con lo stesso Kouan che non riesce a calciare, la palla arriva a Iemmello che 'strozza' troppo il destro calciando così debolmente e a lato

36' - Ripartenza del Perugia condotta da Rosi, lancio per Buonaiuto il cui cross è deviato in corner da Sierralta

35' - Ultimo cambio per l'Empoli: fuori La Mantia e dentro l'altro centravanti Mancuso. Il Perugia risponde con Dragomir al posto di Grecomentre Mazzocchi torna a destra con Buonaiuto di nuovo a sinistra

34' - Ammonito Iemmello per proteste dopo una rimessa laterale assegnata all'Empoli: era diffidato e salterà la prossima trasferta sul campo del Pisa

31' - Attacca il Grifo: cross di Buonaiuto e sponda di Iemmello intercetta, scatta la ripartenza dell'Empoli con Rosi rimasto alto e Tutino che dopo una corsa di 50 metri serve Henderson, steso da Sgarbi dopo aver sbaglòiato il passaggio di ritorno. Per l'arbitro è tutto regolare

29' - Break dell'Empoli che sfiora il gol: sinistro di Ciciretti deviato da Rajkovic e palla a fil di palo. L'arbitro non vede il tocco e nega il corner ai toscani facendo infuriare il tecnico Marino ammonito per proteste

27' - Ora il Perugia sembra padrone del match: Buonaiuto salta un avversario e 'imbuca' per Iemmello, partito però in fuorigioco millimetrico

24' - Punizione dalla destra per il Grifo: cross di DI Chiara con il sinistro e la difesa dell'Empoli 'libera' larea

22' - Tegola per il Perugia: infortunio per Angella, che lascia così il posto a Sgarbi ed esce dal campo toccandosi la zona inguinale sinistra

20' - Occasione per il Perugia stavolta a sinistra: Greco serve Mazzocchi che centra per Iemmello, buonala finta del bomber a liberarsi di Maietta meno il destro con cui calcia in curva da buona posizione

18' - Secondo cambio nell'Empoli: dentro CIciretti al posto di Bajrami. Ancora pericoloso il Grifo: bello scambio tra Buonaiuto e Rosi sulla destra, cross del capitano e destro in acrobazia di Mazzocchi 'murato' da Sierralta

17' - Tentativo velleitario di Iemmello, che con il destro calcia altissimo da 30 metri

16' - Insiste il Grifo con Buonaiuto ora più accentrato nel ruolo di trequartista: il fantasista napoletano libera il sinistro ma la sua conclusione è respinta da Brignoli

15' - Ancora Perugia: Mazzocchi serve Buonaiuto in area, passaggio per Iemmello che poi commette fallo su Balkovec

13' - Pericoloso il Perugia: bella apertura volante di Iemmello per Buonaiuto, che si libera di due avversari e crossa, palla respinta sui piedi di Carraro che tenta la volée mancina ma si vede respingere la palla da Iemmello, colto in fuorigioco.

12' - Ammonito Henderson dell'Empoli per fallo di reazione su Kouan

11' - Angella lancia Iemmello cheprova ad andare via a Sierralta ma viene fermato e reclama ancora invano un rigore, chiedendo un tocco col braccio del difensore cileno

8' - Il Perugia chiede invano il rigore per n contatto tra Sierralta e Iemmello: per Rapuano di Rimini è tutto regolare

5' - Fallo di Maietta su Buonaiuto a metà campo: per l'arbitro è calcio di punizione ma non ammonizione

4' - Ci prova il Perugia dal limite con Kouan ma il tiro dell'ivoriano è respinto in corner

3' - Empoli pericoloso in ripartenza con Tutino, steso al limite da Angella: per l'arbitro non è fallo e il Grifo si salva

2' - Scambio di posizione tra i due esterni nel Perugia, con Mazzocchi ora a sinistra e Buonaiuto a destra

1' - Iniziato il secondo tempo di Perugia-Empoli: a muovere il primo pallone stavolta è il Grifo che adesso attacca verso la Curva Nord. Primo cambioper i toscani: al rientro dall'intervallo c'è Sierralta al posto di Romagnoli

PRIMO TEMPO:

48' - Finisce sullo 0-0 il primo tempo di Perugia-Empoli. Salvato in avvio dal palo colpito da Frattesi e dal successivo 'miracolo' di Vicario sul tap-in di La Mantia, il Grifo - schierato con una sorta di 4-1-4-1 - soffre nella prima mezzora e cerca poi di tirare fuori la testa nel finale di questa prima metà gara, senza però riuscire a impegnare seriamente il portiere ospite ed ex grifone Brignoli.

45' - Si riprende con una punizione per l'Empoli: crossa Balkovec ma la difesa del Perugia libera la sua area. Tre i m inuti di recupero concessi dall'arbitro

44' - Gioco fermo per soccorrere Romagnoli rimasto a terra, mentre nel Grifo c'è Greco che approfitta della pausa per dare indicazioni ai più giovani Kouan e Carraro e all'esterno Buonaiuto.

43' - Occasione per il Perugia che ora spèinge con continuità mentre l'Empoli si affida alle ripartenze: numero di Buonaiuto che si libera di Balkovec e poi calcia col sinistro, 'murato' però da Maietta

42' - Chance per il Perugia: Rosi sale e Buonaiuto lo pesca in area con una splendida 'imbucata', ma il cross basso del terzino biancorosso è deviato in corner

40' - Ammonito Romagnoli dell'Empoli per una dura entrata a metà campo su Buonaiuto

39' - Calcio da fermo dalla sinistraper i toscani: crossa Balkovec e Carraro di testa si rifugia in corner. Sugli sviluppi dell'angolo lo stesso Balkovec ci prova col sinistro ma non inquadra la porta

37' - Punizione generosa per l'Empoli: Rosi anticipa Tutino che poi gli frana addosso, ma per l'arbitro Rapuano di Rimini è fallo.

36' - Contropiede dell'Empoli fermato da Iemmello, che rincorre Bajrami per 40 metri e poi gli strappa il pallone prendendosi gli applausi del 'Curi'

35' - Attacco del Grifo, ancora una destra con Mazzocchi che ci prova col destro ma calcia ancora addosso a Balkovec

34' - Buona uscita da dietro con Carraro e Greco da parte del Perugia, ma il lancio di Koaun per Iemmello è troppo corto

30' - Bazzani (in contatto con lo squalificato Cosmi attraverso la panchina) scambia le posizioni di Kouan e Greco, con l'ivoriano ora centrale di sinistra in mediana per contrastare la spinta dell'Empoli da quella parte.

28' - Spettacolare sponda aerea col tacco di Kouan che serve così Iemmello, poi steso da Ricci: punizione per il Grifo mentre Iemmello esce per farsi medicare una spalla.

25' - Palla persa da Iemmello e ripartenza dell'Empoli sprecata poi da Frattesi che una volta arrivato al limite dell'area biancorossa calcia in curva con il sinistro.

23' - Il Perugia prova ad alzare il baricentro e con il giro palla manda al cross Mazzocchi, che si fa deviare però da Balkovec il pallone che diventa così facile preda del portiere ospite Brignoli.

20' - Ammonito Rosi: sull'angolo per il Grifo scatta il contropiede dell'Empoli e il capitano biancorosso 'spende' il giallo per fermare Tutino lanciato in ripartenza

19' - Break del Grifo con Mazzocchi che dalla destra rientra sul mancino: conclusione deviata in corner

18' - L'Empoli attacca: cross dalla destra e La Mantia ci prova di testa in tuffo trovando l'opposizione di Angella che si prende il fallo e il calcio di punizione

16' - Ammonito Balkovec dell'Empoli per un fallo a metà campo su Rosi

15' - Empoli vicino al gol: Frattesi lancia Bajrami sulla destra, l'esterno empolese supera Di Chiara e appoggia per Henderson il cui destro a giro è però deviato in corner da Angella

12' - Occasione Grifo: Mazzocchi libera il destro ma la sua conclusione viene ribattuta, la palla arriva poi a Iemmello che calcia addosso all'ex portiere perugino Brignoli con l'arbitra che ferma però tutto per fuorigioco.

11' - Più che un 4-3-3 quello di Cosmi (squalificato per frasi blasfeme e sostituito in panchina dal suo vice Bazzani) sembra un 4-1-4-1 con Carraro davanti alla difesa e Mazzocchi e Buonaiuto esterni

7' - Empoli vicino al gol: La Mantia mette Frattesi davanti a Vicario ma l'esterno dei toscani incrocia troppo il destro e colpisce il palo, con il portiere del Grifo poi strepitoso a salvare sul tap-in a colpo sicuro di La Mantia

6' - Cross sbagliato da Buonaiuto

3' - Avvio su ritmi non elevati con le due squadre che si studiano

1' - Iniziata Perugia-Empoli al 'Curi': a muovere il primo pallone è l'Empoli che attacca verso la Curva Nord dove viene esposto un mega striscione dedicato all'ex patron Luciano Gaucci scomparso il primo febbraio scorso. Il Grifo è chiamato a vincere per riscattare i due ko rimediati con Spezia e Frosinone ed evitare il ritiro minacciato nei giorni scorsi dal presidente Massimiliano Santopadre.

LE SCELTE DEI TECNICI - Alla fine Serse Cosmi (squalificato per frasi blasfeme e sostituito oggi in panchina dal suo vice Fabio Bazzani) - dopo aver lasciato a casa per scelta tecnica Falzerano, Capone, Nzita e Benzar e senza gli infortunati Gyomber e Fernandes) decide di cambiare modulo e di passare dal 3-5-2 al 4-3-3: Rajkovic prende il posto di Gyomber in difesa con Rosi a destra e dall'altra parte Di Chiara di nuovo titolare dopo lo stop per l'infortunio, in mediana c'è Greco in versione mezzala e davanti Mazzocchi e Buonaiuto ai lati di Iemmello. Sull'altro fronte Pasquale Marino conferma il 4-3-3 e rispetto all'ultimo match vinto contro il Pisa cambia solo il centravanti, con la Mantia al posto di Mancosu.

Solo 20 i grifoni convocati da Serse Cosmi (squalificato per frasi blasfeme, sarà sostituito in panchina dal suo vice Fabio Bazzani), che deve fare a meno degli infortunati Gyomber e Fernandes ma lascia a casa per scelta tecnica anche Falzerano, Capone, Nzita (che 'festeggerà' così il suo 20esimo compleanno in tribuna) e Benzar. Sull'altro fronte sono 22 invece i convocati di Pasquale Marino, tecnico dell'Empoli reduce da tre successi consecutivi.

Due di fila invece le sconfitte incassate dal Perugia negli ultimi due turno, prima in casa contro lo Spezia e poi allo 'Stirpe' contro il Frosinone: ai biancorossi (appaiati ai redivivi toscani a quota 33 punti) serve un successo per spazzare via la crisi, restare agganciati al treno playoff ed evitare il ritiro minacciato nei giorni scorsi dal presidente Massimiliano Santopadre ("Lunedì sera squadra al 'Curi' col trolley...").

LA 25ª GIORNATA - Cosenza-Frosinone 0-2, Ascoli-Cremonese (rinviata), Cittadella-Juve Stabia 3-0, Entella-Benevento 0-4, Trapani-Spezia 1-1, Pisa-Venezia 1-2, Pordenone-Chievo 0-1, Salernitana-Livorno 1-0, Crotone-Pescara 4-1, Perugia-Empoli 0-1.

LA CLASSIFICA - Benevento 60, Frosinone 43, Spezia 41, Crotone 40, Salernitana 39, Cittadella 39, Chievo 37, Pordenone 36, Empoli 36, Entella 35, Perugia 33, Pescara 32, Juve Stabia 32, Ascoli *31, Venezia 31, Pisa 30, Cremonese* 26, Cosenza 23, Trapani 20, Livorno 14. (*una gara in meno)