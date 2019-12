LIVE Serie B, Perugia-Cosenza: segui in diretta la gara del 'Curi'

Ultimi giri di clessidra in attesa di Perugia-Cosenza, posticipo che chiuderà al 'Curi' (lunedì 9 dicembre, ore 21) la 15ª giornata di Serie B. Un match che se vinto permetterebbe al Grifo - reduce dalla rigenerante vittoria contro il Pescara in campionato e poi dal blitz di Coppa Italia sul campo del Sassuolo - di agganciare Cittadella e Pordenone al secondo posto di una classifica che vede in forte risalita Chievo, Frosinone ed Entella.

LE SCELTE DI ODDO - Il tecnico biancorosso Massimo Oddo va avanti col 4-3-2-1 e preferisce ancora Nzita a Di Chiara sulla sinistra, ma deve rinunciare all'infortunato Gyomber (Sgarbi-Falasco la coppia centrale). In mediana si riprende il posto Dragomir alla sinistra di Carraro (dall'altra parte inamovibile Nicolussi Caviglia) mentre davanti solo panchina per Melchiorri: dietro a Iemmello tocca a Buonaiuto e di nuovo a Capone.

Perugia-Cosenza: le probabili formazioni

Perugia-Cosenza (ore 21)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PERUGIA (4-3-2-1): VIcario; Rosi, Sgarbi, Falasco, Nzita; Nicolussi Caviglia, Carraro, Dragomir; Buonaiuto, Capone; Iemmello. A disp.: Fulignati, Albertoni, Rodin, Mazzocchi, Di Chiara, Konate, Balic, Falzerano, Fernandes, Melchiorri, Falcinelli. All. Massimo Oddo

COSENZA (4-4-2): Perina; Bittante, Idda, Capela, Legittimo; Baez, Bruccini, Sciaudone, Pierini; Rivière, Litteri. A disp.: Saracco, Broh, Corsi, D’Orazio, Schiavi, Monaco, Greco, Trovato, Machach. All. Piero Braglia

ARBITRO: Fourneau di Roma 1

GYOMBER OUT - Dopo l'allenamento di rifinitura ha intanto alzato bandiera bianca Gyomber, uscito per un problema muscolare nell'ultimo match di Reggio Emilia e alla fine non convocato per la sfida contro il Cosenza (ai box ci sono anche i lungodegenti Angella e Kouan). Senza lo slovacco saranno Sgarbi e Falasco i centrali davanti a Vicario nel 4-3-2-1 su cui Oddo sembra intenzionato a insistere.

I 22 CONVOCATI DEL GRIFO - Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario. Difensori: Di Chiara, Falasco, Mazzocchi, Nzita, Rodin, Rosi, Sgarbi. Centrocampisti: Balic, Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia. Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Fernandes, Iemmello, Melchiorri.

BREDA OUT - Avventura finita intanto a Livorno per l'ex tecnico perugino Roberto Breda, esonerato dal club labronico dopo la sconfitta di La Spezia (la 10ª in 15 giornate di campionato) che ha lasciato i toscani all'ultimo posto in classifica con 11 punti.

LA 15ª GIORNATA - Benevento-Trapani 5-0, Cittadella-Salernitana 4-3, Empoli-Ascoli 2-1, Pescara-Venezia 2-2, Spezia-Livorno 2-0, Chievo-Cremonese 1-0, Juve Stabia-Frosinone 0-2, Pisa-Entella 0-2, Pordenone-Crotone 1-0, Perugia-Cosenza (lunedì 9 dicembre, ore 21).

LA CLASSIFICA - Benevento 34, Pordenone 25, Cittadella 25, Chievo 24, Frosinone 23, Perugia* 22, Crotone 22, Entella 22, Ascoli 21, Pescara 21, Empoli 21, Pisa 20, Spezia 19, Salernitana 19, Venezia 18, Cremonese 17, Juve Stabia 14, Cosenza* 13, Trapani 13, Livorno 11. (*una gara in meno)

