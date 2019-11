LIVE Serie B, Perugia-Cittadella: segui in diretta la gara del 'Curi' (ore 15)

Serve una conferma al Perugia di Oddo, che reduce dall'impresa di Crotone ospita i veneti nella 12esima di campionato e vanno a caccia di un successo per riportarsi al secondo posto in classifica occupato ora proprio dai calabresi, vittoriosi ieri per 3-1 sull'Ascoli nell'anticipo dello 'Scida' e ora a +2 su Rosi e compagni. Ancora difesa 'corta' per il tecnico biancorosso, che intanto rilancia Falcinelli in attacco mentre Roberto Goretti pensa a come sostituire l'infortunato difensore Angella finito di nuovo ai box e guarda agli svincolati (da Andreolli a Silvestre, ecco i possibili obiettivi del Grifo).

Perugia-Cittadella: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

La 12esima giornata: Crotone-Ascoli 3-1 (8/11); Juve Stabia-Benevento (9/11, h 15); Perugia-Cittadella (9/11, h 15); Pisa-Spezia (9/11, h 15); Venezia-Livorno (9/11, h 15); Virtus Entella-Pordenone (9/11, h 15); Empoli-Pescara (9/11, h 18); Cremonese-Salernitana (10/11, h 15); Trapani-Cosenza (10/11, h 15); Frosinone-Chievo (9/11, h 21).

La classifica: Benevento 24, Crotone* 21, Perugia 19, Chievo 18, Pordenone 18, Salernitana 18, Ascoli* 17, Empoli 17, Cittadella 17, Pescara 16, Entella 15, Frosinone 14, Pisa 13, Venezia 13, Spezia 12, Cremonese 12, Cosenza 11, Livorno 10, Juve Stabia 10, Trapani 6. (*una gara in più)