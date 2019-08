Serie B, Perugia-Chievo 2-1: Iemmello bum-bum su rigore e il Grifo di Oddo vince in rimonta

Successo pesantissimo del Perugia, che inizia il campionato battendo al Curi in rimonta il Chievo appena retrocesso della Serie A. Tre punti ottenuti con cuore e intelligenza dai Grifoni di Massimo Oddo, che lancia tra i titolari il nuovo difensore Angella e Melchiorri, quest'ultimo uscito illeso due giorni fa da uno spaventoso incidente avuto con la sua auto. La partita si mette subito in salita per i biancorossi, che vanno subito sotto per un'indecisione del portiere Vicario e per tutto il primo tempo soffrono la qualità e il pressing degli ospiti. Il Perugia però tiene botta e lotta, provando a rispondere colpo su colpo e viene premiato prima del riposo, quando Iemmello si procura e trasforma il rigore dell'1-1. Nella ripresa inizia invece un'altra gara, con il Chievo che non ha più la stessa benzina nelle gambe a differenza del Perugia che trascinato da Fernandes e Falzerano prende campo e chiude gli ospiti nella propria metà campo. E mentre dietro Angella e Gyomber coprono ogni buco, aiutati sugli esterni da Rosi e Di Chiara, Carraro inizia a dirigere l'orchestra con Dragomir il quale si procura un altro rigore al 25': dal dischetto si presenta ancora il bomber Iemmello che non sbaglia e firma il sorpasso. Sul 2-1 il Grifo non perde intensità e alla fine porta a casa un risultato preziosissimo, che alimenta ulteriormente l'entusiasmo dei tifosi e di una Curva Nord che dopo aver trascinato i biancorossi per 90' ne accompagna poi tra gli apllausi l'uscita dal campo.

Perugia-Chievo 2-1

SECONDO TEMPO:

50' - VINCE IL PERUGIA Finisce il match, con il Grifo che vince 2-1 in rimonta e inizia il campionato con tre preziosissimi punti, ottenuti con una delle big del torneo cadetto

49' - Forcing finale del Chievo, con il portiere Semper che sale su azione da corner, la palla arriva però a Vignato il cui destro è da dimenticare

47' - Ripartenza del Perugia, che porta al tiro Falzerano il quale non riesce però ad angolare abbastanza il destro

46' - Ammonito Bianchimano per un fallo su Esposito

45' - Cinque i minuti concessi dall'arbitro Pezzuto di Lecce

44' - Brivido per il Grifo, salvato in tandem da Di Chiara e Angella che in scivolata dentro l'area murano il tiro a 'colpo sicuro' di Djordjevic

42' - Ennesima palla recuperata da Falzerano, autore di una ripresa strepitosa, che poi serve Bianchimano il cui destro di prima è però troppo angolato.

39' - Ultimo cambio nel Grifo: fuori Iemmello, applaudito dal Curi, dentro Bianchimano

37' - Ammonito il biancorosso Rosi per un fallo su Djordjevic

35' - Il Chievo ora pare sulle gambe e non riesce più a pressare e a tenere i ritmi del primo tempo: Falzerano verticalizza in area per Dragomir che la mette in mezzo, dove Capone è anticipato di un soffio da Esposito

33' - Capone al volo pesca Iemmello che si libera in dribbling di Brivio ma non riesce poi a sorprendere il portiere Semper in lob

30' - Mentre capitan Rosi incita la Nord a sostenere ancora più forte la squadra secondo cambio per il Grifo: fuori Fernandes, acciaccato dopo unh colpo, dentro Buonaiuto

29' - Ultima sostituzione per il Chievo: fuori Stepinski e dentro l'altro attaccante Djordjevic, ex Lazio

28' - Ammonito Vignato per un fallo su Falzerano, cresciuto molto nella ripresa

26' - Secondo cambio del Chievo: fuori il centrocampista Garritano e dentro il 19enne attaccante Vignato, cercato da Lazio e Bayern Monaco.

24' - GOL DEL PERUGIA Dagli undici metri si presenta ancota Iemmello che di destro cambia angolo ma spiazza di nuovo Semper firmando il sorpasso del Grifo, ora avanti 2-1.

23' - RIGORE PER IL PERUGIA Percussione di Dragomir, steso in area da Leverbe con il signor Pezzuto di Lecce che indica di nuovo il dischetto

20' - Occasione per il Perugia: Falzerano entra in area sul lato destro e sfiora il palo con un 'velenoso' rasoterra incrociato di destro

19' - Primo cambio nel Perugia: fuori Melchiorri e dentro Capone

18' - Break del Chievo che va vicino al raddoppio: Gyomber contrasta Stepinski forse toccando il pallone il braccio, l'arbitro fa proseguire ma l'attaccante ospite tutto solo davanti a Vicario calcia clamorosamente alto. L'azione riprende e al tiro arriva di nuovo Iemmello sull'altro fronte, ma anche stavolta l'attaccante biancorosso (di sinistro) calcia a lato.

16' - Ancora Grifo: Iemmello aggancia al limite dell'area e calcia poi di destro alzando però troppo la traiettoria

15' - Angolo per il Perugia, ora stabilmente nella metà campo dei veronesi: dalla bandierina Fernandes scambia con Iemmello ma sul passaggio di ritorno viene fermato per posizione di fuorigioco

13' - Primo cambio del match: nel Chievo esce Pucciarelli ed entra Segre, appena arrivato dal Torino

10' - Il Grifo prende campo e spaventa ancora il Chievo: Fernandes parte da destra e si accentra e poi calcia di poco a lato col sinistro.

8' - Bella azione del Grifo: Fernandes appoggia a Iemmello che scarica per Dragomir il cui sinistro dal limite è però respinto da Pucciarelli

3' - Risposta del Perugia con Melchiorri che va via sulla sinistra e crossa per Iemmello, ben contrastato però da Brivio

2' - Ci prova subito il Chievo dalla distanza, ma il potente destro di Meggiorini è troppo centrale e Vicario blocca senza problemi

1' - Via alla rirpesa senza sostituzioni

PRIMO TEMPO:

48' - Finisce il primo tempo con il risultato di 1-1: avanti i veronesi in apertura con Meggiorini e pari biancorosso prima del riposo con Iemmello su rigore.

45' - GOL DELPERUGIA Dagli undici metri si presenta Iemmello che di destro spiazza Semper e pareggia facendo esplodere di gioia la Curva Nord davanti a lui.

44' - RIGORE PER IL PERUGIA: dopo un bello scambio a sinistra tra Di Chiara, Dragomir e Fernandes la palla arriva a Iemmello che calcia trovando il braccio di Leverbe: con le nuove regole il penalty scatta automaticamente anche se il braccio è attaccato al corpo e l'arbitro indica il dischetto

42' - Chievo in avanti ma stavolta Vicario si fa trovare pronto sul sinistro di Meggiorini

38' - Ammonito il clivense Esposito per un fallo sul vivacissimo Fernandes, che poi col sinistro calcia però sulla barriera la punizione

34' - Pericoloso il Perugia con Dragomir, che va via sulla sinistra ma si vede respingere in tuffo da Semper il suo 'velenoso' cross teso

33' - Chievo ancora vicino al radoppio: lancio dalle retrovie di Rigione per Meggiorini, travolto in uscita da Vicario che non blocca però il pallone e rischia di essere infilato poi in pallonetto da Pucciarelli che però non inquadra la porta: soccorsi al giocatore ospite rimasto a terra e 'time out' concesso dall'arbitro agli altri per idratarsi a bordo campo

32' - Ritmi alti e qualche imprecisione di troppo, con il Chievo che pressa in ogni zona del campo i portatori di palla biancorossi

29' - Fernandes sembra essersi acceso e ci prova dal limite, ma il suo sinistro incrociato è troppo 'strozzato' e la palla sfila a lato

28' - Attacca il Perugia: grande apertura con l'esterno di sinistro di Fernandes per Melchiorri che crossa per Iemmello, che non riesce però ad arrivare sul pallone

24' - Botta e risposta: prima il clivense Giaccherini cerca la serpentina in dribbling ma viene fermato da Di Chiara, poi è il Grifo a rendersi pericoloso in ripartenza con Iemmello che raccoglie un bel passaggio di Melchiorri e ci prova di destro dal limite ma viene murato da Bertagnopli e Leverbe

23' - Chievo vicino al raddoppio: Garritano dalla destra pennella sul secondo palo dove arriva indisturbato Pucciarelli che di testa sfiora il palo

21' - Scambio continuo di posizioni tra Iemmello, Melchiorri e Fernandes per cercare di non dare riferimenti alla difesa avversaria, con lo spagnolo (inizialmente a sinistra) ora in posizione di trequartista

17' - Spinto dai cori instancabili della Nord il Grifo prova ad attaccare e conquista un calcio d'angolo: batte Fernandes ma il portiere Semper blocca

14' - Ammonito il grifone Di Chiara per un fallo su Bertagnoli

11' - Angolo per il Perugia sotto la Nord: mischia in area ma la difesa ospite si salva

6' - Doccia fredda per il Perugia che, subito sotto, cerca di riorganizzare le idee

3' - GOL DEL CHIEVO Ospiti in vantaggio alprimo affondo: cross dalla sinistra e smanacciata di Vicario, con la palla che arriva però sui piedi di Meggiorini freddo ad insaccare a due passi dalla porta

2' - Ci prova subito il Grifo con Rosi, che di destro calcia però alto dai 25 metri

1' - Iniziata la partita con il Perugia che attacca verso la Curva Nord

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Angella, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Fernandes (30'st Buonaiuto), Melchiorri (19'st Capone); Iemmello (39' st Bianchimano). A disp.: Leali, Nzita, Rodin, Sgarbi, Mazzocchi, Bianco, Konate, Ranocchia, Falasco. All. Massimo Oddo

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Bertagnoli, Leverbe, Rigione, Brivio; Garritano (26'st Vignato), Esposito, Giaccherini; Pucciarelli (13'st Segre), Meggiorini, Stepinski. A disp.: Caprile, Seculin, Cotali, Cesar, Nunes, Karamoko, Pavlev, Rodriguez, Djordjevic. All. Michele Marcolini

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

MARCATORI: 3'pt Meggiorini (C), 45'pt (rig.) e 25'st (rig.) Iemmello (P)

NOTE: Ammoniti: Di Chiara, Rosi (P); Esposito, Vignato (C)