LIVE Serie B, Perugia-Benevento: segui in diretta la sfida del 'Curi'

Al 'Curi' arriva il Benevento di Pippo Inzaghi (martedì 3 marzo alle ore 21, qui la diretta), capolista indiscussa di questa serie B e già in fuga verso la Serie A, e per il Perugia di Cosmi è fondamentale fare punti in questa 27ª giornata di campionato per allontanarsi dalla zona playout della classifica.

Perugia-Benevento: le probabili formazioni

Con la squadra in ritiro a Cascia da sabato sera dopo la sconfitta di Pisa (e ci resterà fino alla successiva partita contro la Salernitana, sabato 7 marzo ore 15 al 'Curi'), bisognerà capire se il tecnico perugino deciderà di insistere con il 4-3-3 delle due ultime uscite o tornare al 3-5-2 del suo avvio di gestione.