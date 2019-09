LIVE Serie B, Empoli-Perugia 2-0: segui in diretta la gara del ‘Castellani’

Tutto pronto al 'Castellani' per Empoli-Perugia, big-match della sesta giornata di campionato che vedrà il Grifo di Massimo Oddo affrotare i toscani di Cristian Bucchi grande ex biancorosso come Alessandro Nesta battuto 3-1 al CUri con il suo Frosinone nel turno infrasettimanale. Il tecnico biancorosso dà fiducia a Kouan a centrocampo (fuori Falzerano) dove schiera Balic in regia al posto di Carraro mentre in difesa torna titolare Sgarbi e c'è Mazzocchi sulla destra al posto di Rosi mentre davanti tocca a Falcinelli con Iemmello e Buonaiuto a supporto. Nell'Empoli diversi gli exgrifoni oltre all'allenatore: Brignoli in porta, Bandinelli a centrocampo e Dezi come trequartisti, tutti titolari.

Empoli-Perugia 2-0

PRIMO TEMPO:

42' - Ripartenza dell'EMpoli, ma Mazzocchi libera sul tiro-cross di La Gumina

41' - Ancora Koaun spinge a destra, poi il suo tiro-cross potente e rasoterra viene respinto

40' - Ancora Di Chiara sale sulla sinistra e crossa per Koaun, che di testa non inquadra però lo specchio della porta

39' - Il Grifo non si perde d'animo e riprende a spingere con DI CHiara, che afofnda sulla corsia mancina ma poi non riesce a trovare Iemmello a centro aeea

37' - Empoli vicino al tris in contropiede: Dezi ruba palla a Balic e appoggia per Bandinelli, che con il sinistro a giro sfiora il palo alla destra di Vicario

34' - Il Grifo ci prova ancora dalla distanza, stavolta con Buonaiuto che a sua volta calcia però in curva

30' - Punizione per il Perugia che prova uno schema elaborato e manda al tiro Buonaiuto, murato in corner

27' - Ora il Perugia attacca con insistenza ma anche il destro di Koaun è fuori misura, mentre a bordo campo Oddo ha mandato già a riscaldare diversi calciatori tra cui Fernandes, Capone e Nzita

26' - 'Re Pietro' prova a farsi perdonare subito su un bel lancio di Buonaiuto: numero su Romagnoli e sinistro potente ma troppo alto

25' - Ancora Grifo con Iemmello, ma il suo destro dal limite è da dimenticare

24' - Il Perugia ora insiste: azione insistita di Buonaiuto e mischia in area, dove Falcinelli viene murato così come Koaun che chiede poi (invano) un tocco di braccio (che c'è) di un difensore empolese

23' - Falcinelli prova a prendere per mano il Grifo: affondo sulla destra e cross fuori misura di un soffio per Iemmello che non ci arriva

20' - Il Grifo ora attacco: sponda di Falcinelli per Koaun che sfiora il palo con un potente destro rasoterra

19' - Il Perugia prova a reagire: cross di Mazzocchi dalla destra ma Koaun non riesce ad agganciare il pallone in area

16' - Fallo di Di Chiara su Frattesi e scintille dopo il contatto: ammonito il terzino del Perugia

14 - GOL DELL'EMPOLI: raddoppio dei toscani, che manovrano bene e poi dalla sinistra mandano Balkovec al cross mancino per Mancuso (solo tra Sgabri e Di Chiara) che di testa fa 2-0

12' - Grifo pericoloso: Iemmello di tacco mette Buonaiuto davanti a Brignoli, che gli respinge il tiro. Tutto inutile però: Buonaiuto era partito in posizione di fuorigioco

10' - GOL DELL'EMPOLI - Frattesi affonda a destra e rientra sul sinistro, facendo partire un tiro che ingganna Vicario anche per un mancato intervento di Sgarbi

5' - Tanti i duelli fisici a centrocampo

2' - Brutto fallo di Koaun su Bandinelli: punizione per l'Empoli

1' - Iniziato il match del 'Castellani': oggi è Falcinelli il capitano del Perugia

Sono 800 i tifosi del Grifo presenti al Castellani

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Bandinelli, Stulac, Frattesi; Dezi; La Gumina, Mancuso. A disp.: Provedel, Perucchini, Bajrami, Donati, Fantacci, Laribi, Merola, Moreo, Nikolau, Pirrello, Piscopo, Ricci. All. Cristian Bucchi

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Kouan, Balic, Dragomir; Buonaiuto; Falcinelli, Iemmello. A disp.: Fulignati, Albertoni, Falasco, Rodin, Nzita, Rosi, Carraro, Nicolussi Caviglia, Falzerano, Fernandes, Capone, Melchiorri. All. Massimo Oddo

ARBITRO: Fourneau di Roma 1

MARCATORI: 10' pt Frattesi (E), 13' pt Mancuso (E)

NOTE: Ammoniti: Di Chiara (P)