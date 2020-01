LIVE Serie B, Chievo-Perugia: segui in diretta la gara del 'Bentegodi'

VIa al girone di ritorno in Serie B, con il Perugia del 'nuovo' tecnico Serse Cosmi impegnato al 'Bentegodi' contro il Chievo (sabato 18 gennaio, ore 18) dopo il primo debutto in Coppa Italia nel match perso agli ottavi per 2-0 contro il Napoli al 'San Paolo'. Il tecnico perugino è in piena emergenza e dovrà affrontare questa gara senza gli squalificati Rosi, Gyomber e Iemmello e gli infortunati Di Chiara, Melchiorri, Fernandes e Rodin. Recuperati invece Mazzocchi e Capone così come NIcolussi Caviglia, che dovrebbe però accomodarsi in panchina dove si riaffacceranno i lungodegenti Kouan e Angella che sembrano ormai sulla via del recupero.

L'ANTICIPO - Risultato favorevole al Grifo nello scontro diretto che ieri (venerdì 17 gennaio) ha inaugurato il girone di ritorno del campionato cadetto: Frosinone-Pordenone è finita 2-2. Avanti i ciociari con Dionisi (7'), poi i friulani secondi della classe pareggiano con Candellone (29') e sorpassano con Pobega (59') prima di venire a loro volta raggiunti sul pari da Ciano (61').

LA 20ª GIORNATA (primi tempi) - Frosinone-Pordenone 2-2 (risultato finale), Cremonese-Venezia 0-0, Juve Stabia-Empoli 1-0, Livorno-Entella 3-1, Trapani-Ascoli 1-1, Chievo-Perugia (18/01, ore 18), Pescara-Salernitana (19/01, ore 15), Spezia-Cittadella (19/01, ore 15), Benevento-Pisa (19/01, ore 21), Cosenza Crotone (20/01, ore 21)

LA CLASSIFICA - Benevento 46, Pordenone* 35, Crotone 31, Entella 29, Cittadella 29, Frosinone* 28, Ascoli 27, Perugia 27, Pescara 26. Salernitana 26, Chievo 26, Spezia** 24, Pisa 24, Juve Stabia 24, Empoli 23, Venezia 22, Cremonese** 21, Cosenza 20, Trapani 15, Livorno 12.

(*una gara in più, **una gara in meno)