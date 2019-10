LIVE Perugia-Ascoli: segui in diretta la gara del 'Curi' (inizio ore 21)

Dopo due trasferte consecutive e il punto strappato al 90' sul campo della Salernitana in seguito al ko di Benevento i biancorossi ospitano questa sera (martedì 29 ottobre, ore 21) l'Ascoli al 'Curi' nel turno infrasettimanale, valido per la decima giornata. Tra le fila dei marchigiani due gli ex, il bomber e capitano bianconero Matteo Ardemagni e il portiere Nicola Leali, che insieme ai loro compagni hanno ora gli stessi punti dei grifoni: la squadra di Massimo Oddo che quella di Paolo Zanetti sono infatti appaiate a quota 15 punti insieme alla Salernitana, a -1 dall'Empoli e a -3 dalle capolista Crotone (prossimo avversario del Grifo in Calabria) e Benevento.

Perugia-Ascoli: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta. Oddo col dubbio Gyomber

Classifica: Crotone 18, Benevento 18, Empoli 15, Ascoli 15, Salernitana 15, Perugia 15, Chievo 14, Pescara 13, Cittadella 13, Pordenone 12, Venezia 12, Virtus Entella 12, Cremonese 12, Pisa 10, Spezia 10, Frosinone 10, Cosenza 8, Livorno 7, Juve Stabia 7, Trapani 6.

La 10a giornata (oggi ore 21): Chievo-Crotone; Cittadella-Livorno; Empoli-Spezia; Entella-Cosenza; Juve Stabia-Pescara, Perugia-Ascoli, Pisa-Salernitana, Venezia-Pordenone; Benevento-Cremonese (30/10, ore 18.50); Frosinone-Trapani (30/10, ore 21)