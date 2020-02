LIVE Frosinone-Perugia: segui in diretta la sfida dello 'Stirpe'

Caccia al riscatto dopo la pesante sconfitta incassata al Curi contro lo Spezia per il Perugia di Serse Cosmi, di scena oggi (16 febbraio alle ore ore 15, qui la diretta testuale) sul campo del Frosinone guidato dall'ex tecnico biancorosso Alessandro Nesta. Un match dal quale il Grifo ha bisogno di portare via punti per restare incollati nel gruppone dei playoff e non perdere troppo terreno dal secondo posto.

LE SCELTE DEI TECNICI - Schieramento speculare per Frosinone e Perugia, entrambe in campo con il 3-5-2. Nesta, alle prese con l'emergenza, lancia in difesa il giovane polacco Szyminski, mentre davanti schiera Citro e Ciano con Novakovich in panchina. Cosmi rilancia tra i titolari Kouan, Carraro e Falcinelli mentre in difesa c'è Rosi con Angella e Gyomber mentre Rajkovic inizia dalla panchina come gli altri nuovi arrivati Greco e Benzar (quest'ultimo recuperato come Di Chiara).

Frosinone-Perugia (ore 15)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Citro, Ciano. All. Alessandro Nesta

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Kouan, Nzita; Iemmello, Falcinelli. All. Cosmi

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

LA 24ª GIORNATA - Pescara-Cittadella 1-2; Benevento-Pordenone 2-1; Juve Stabia-Crotone 3-2; Livorno-Cosenza 0-3; Venezia-Entella 2-2; Spezia-Ascoli 3-1; Cremonese-Trapani (16/02, ore 15); Frosinone-Perugia (16/02, ore 15); Empoli-Pisa (15/02, ore 21); Chievo-Salernitana (17/02, ore 21).

⚽🗓 Ecco tutte le partite della domenica della 24^ giornata della #SerieBKT! Segui tutti i match su @DAZN_IT



Indovina i risultati finali nei commenti! 1⃣✖2⃣ pic.twitter.com/ONwDFjQB6D — Lega B (@Lega_B) February 16, 2020

LA CLASSIFICA - Benevento 57, Spezia 40, Frosinone* 37, Crotone 37, Salernitana* 36, Cittadella 36, Pordenone 36, Entella 35, Perugia* 33, Pescara 32, Juve Stabia 32, Chievo* 31, Ascoli 31, Pisa* 30, Empoli* 30, Venezia 28, Cosenza 23, Cremonese* 23, Trapani* 19, Livorno 14. (*una gara in meno)