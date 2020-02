Frosinone-Perugia 1-0: il Grifo di Cosmi non graffia e scivola fuori dalla zona playoff

Dopo il ko al 'Curi' contro lo Spezia l Perugia cade anche allo 'Stirpe' contro il Frosinone (1-0 il risultato finale) e perde così contatto dalle prime, scivolando fuori dalla zona playoff. Più 'squadra' i ciociari guidati dall'ex Nesta, che capitalizzano la rete segnata da Rohden a metà ripresa e agganciano lo Spezia al secondo posto con 40 puinti (7 in più del Grifo).

LA PARTITA - Contro un Frosinone in piena emergenza il Perugia resta in partita in un primo tempo equilibrato, con un'occasione per parte: al 15' colpo di testa di Krajnc che sfiorail palo, mentre un minuto dopo è Iemmello a calciare malamente a lato con il piatto destro dal limite mentre alla mezz'ora i ciociari perdono per infortunio anche CiIano. Tanti errori tecnici e atteggiamento attendista da entrambe le parti, con il copione non sembra però cambiaere nella ripresa. A metà del secondo tempo però il Frosinone inizia a far paura con Novakovich (bravo Vicario) e trova il gol su azione da corner al 66': ancora Novakovich di testa impegna Vicario che poi è costretto ad arrendersi sul successivo destro di Rohden. Ci si aspetterebbe allora la reazione del Grifo che però non arriva: nemmeno gli ingressi di Capone e Buonaiuto al posto di Falcinelli e di uno spento Kouan riescono a dare una scossa nervosa alla squadra che sfiora il palo solamente con RAjkovic, entrato nella ripresa al posto dell'infortunato Gyomber (uscito in lacrime e in barella). Il Perugia esce dallo 'Stirpe' a testa bassa e con molto su cui riflettere in vista della prossima sfida al Curic ontro l'Empoli.

Triplice fischio.



Decisiva la rete di Rohden al ventesimo del secondo tempo. pic.twitter.com/qtVS589azP — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) February 16, 2020

Frosinone-Perugia 1-0

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto (23' st D'Elia); Citro, Ciano (30' pt Novakovich). A disp.: Iacobucci, Bastianello, Capuano, Zampano, Vitale, Tribuzzi, Luciani, Dionisi. All. Alessandro Nesta

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Gyomber (9' st Rajkovic); Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Kouan (31' st Buonaiuto), Nzita; Iemmello, Falcinelli (21' st Capone). A disp.: Fulignati, Albertoni, Sgarbi, Benzar, Di Chiara, Greco, Dragomir, Nicolussi Caviglia, Melchiorri. All. Cosmi

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

NOTE: Ammoniti: Ciano, Novakovich, Rohden (F)

MARCATORI: 20' st Rohden (F)

LA CRONACA DEL MATCH:

SECONDO TEMPO:

51' - Finisce la partita dello 'Stirpe', con il Frosinone che batte 1-0 il Perugia e aggancia a quota 40 punti lo Spezia secondo in classifica. Secondo ko di fila per il Grifo di Cosmi, punito dal gol di Rohden al 21' della ripresa e resta fuori dalal zona playoff ora a -7 dai ciociari di Nesta (quarto 1-0 consecutivo)

50' - Fallo in attacco di Mazzocchi su D'Elia

47' - Lancio di Buonaiuto e 'torre' di Iemmello con Ariaudo che anticipa Capone

45' - Il Perugia va a caccia del pari: cross di Mazzocchi e colpo di testa di Carraro con la palla alta e Iemmello dietro che si lamenta con il compagnio per non avergliela lasciata. Sei intanto i minuti di recupero concessi dall'arbitro

43' - Ennesima palla persa a centrocampo da Carraro

41' - Azione manovrata del Perugia, che manda al cross Rosi con la palla che finisce però direttamente sul fondo

39' - Fallo di Haas su Falzerano e punizione per il Grifo, che batte veloce e manda Falzerano al cross ma la palla è facile preda di Bardi. Il portiere chiede poi all'arbitro di fermare il gioco: dentro i sanitari per soccorrere il portiere del Frosinone per un problema a una mano, mentre Marinelli di Tivoli comunica di voler recuperare il minuto perso

37' - Ultimo cambio nel Frosinone: fuori Maiello, dentro Vitale.

36' - Ammonito Rohden del Frosinone per un fallo 'tattico'. Poco dopo potenziale buona chance sprecata dal Grifo con un lancio sballato di Rajkovic

33' - Maiello del Frosinone calcia fuori il pallone e si sdraia a terra in preda ai crampi.

32' - Azione insistita da parte del Perugia, la palla arriva a Iemmello che di destro calcia però in curva dal limite

31' - Ultimo cambio nel Perugia: fuori Kouan e dentro Buonaiuto

30' - Perugia vicino al gol: Iemmello appoggia a Rajkovic che carica il sinistro dalla lunga distanza e sfiora il palo alla sinistra di Barbi

29' - Percussione centrale di Falzerano e appoggioper Kouan, la cui conclusione dal limite viene però ribattuta. Ripartenza del Frosinone sulla sinistra con D'Elia, cross al centro ma Vicario legge ancora una volta bene il cross e blocca la palla

27' - Spinge il Frosinone a sinistra, ma il suo cross è deviato in corner da Mazzocchi. Angolo battuto da Maiello e pallone bloccato in uscita alta da Vicario, mentre Cosmi rimprovera ai suoi nei quali non vede la giusta reazione dopo la rete dei ciociari

26' - Falzerano cerca Iemmello che apre per Capone, il quale si trascina però la palla oltre la linea laterale

25' - Attacca il Frosinone con CItro ma il suo tiro è bloccato da Vicario

23' - Secondo cambio nel Frosinone: fuori Beghetto e dentro l'altro esterno D'Elia. Il Perugia prova a reagire con Capone ma il suo tiro è 'murato' da Ariaudo

21' - Secondo cambio nel Perugia: fuori Falcinelli e dentro Capone

⚽️ | #FroPer 1-0

20'st: Dopo l'ennesima grande parata di Vicario arriva Rohden che di destro segna la rete del vantaggio per i padroni di casa#griforobot ⚪️🔴 — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) February 16, 2020

20' - GOL del FROSINONE: cross in area e colpo di testa di Novakovich (perso da Carraro) respinto alla grande da Vicario, che si arrende però al successivo destro di Rohden

18' - Cambio di fronte e Frosinone pericoloso: cross profondo e centrale di Maiello per Rohden che di testa non sorprende però Vicario, bravo a salvarsi in corner

17' - Buona combinazione tra Mazzocchi, Falcinelli e Falzerano con il cross di quest'ultimo deviato poi in corner: batte Mazzocchi e Falcinelli colpisce di testa trovando la respinta (ancora di testa) di Rohden

14' - Sprint di Mazzocchi sulla destra e cross sul quale di testa non arrivano però né Kouan sul primo palo né Falcinelli dietro di lui

12' - Frosinone pericoloso: Novakovich va via a Rosi (ingenuo nell'occasione) e poi supera Angella per caricare il destro dal limite, ma Vicario è attento e si salva in corner tuffandosi sulla sua destra. Per il Perugia intanto si scaldano Di Chiara, Buonaiuto e Capone a bordo campo

9' - Primo cambio per il Perugia, come quello del Frosinone anche questo forzato: fuori in lacrime Gyomber che esce in barella, dentro Rajkovic

7' - Il Frosinone attacca con Gyomber che resta a terra indfortunato: il cross di Beghetto è smorzato da Rosi e l'azione sfuma. Ora l'arbitro ferma il gioco per far soccorrere Gyomber

6' - Cross di Falzerano dalla destra ma Kouan non ci arriva, palla riconquistata da Nzita e recapitata a Iemmello, passaggio per Falcinelli che si gira sul sinistro in area ma non riesce a calcoare

5' - Lancio di Gyomber e buona sponda aerea di Iemmello per Falcinelli che poi perde la palla

4' - Attacca il Perugia che manda al cross dalla destra Falzerano, con la palla che finisce però direttamente sul fondo

3' - Ancora Falzerano prova a 'strappare' in ripartenza ma alla fine commette fallo su Szyminski

2' - Il Perugia prova subito a sfondare a destra ma l'arbitro fischia un fallo a Falzerano dopo un duello con Haas

1' - Iniziata la ripresa di Frosinone-Perugia con il risultato ancora fermo sullo 0-0

PRIMO TEMPO:

Primo tempo equilibrato allo 'Stirpe' con i portieri sostanzialmente inoperosi. Tanti gli errori tecnici, complice anche il peso dei punti in palio in questo big-match di alta quota e l'aggressività delle due squadre. Nel Perugia male Carraro, rilanciato da titolare in regia, ma non brillano ai suoi lati nemmeno Falzerano e Kouan (poco collegamento con le due punte Iemmello e Falcinelli) mentre in difesa giganteggiano Angella e Gyomber con Nzita disciplinato sulla sinistra. Unica chance un piattone destro sballato da parte di Iemmello al 16', un minuto dopo la rete sfiorata dal Frosinone con un colpo di testa a fil di palo di Krajnc. A complicare la vita ai ciociari dell'ex biancorosso Nesta poi - già privo dello squalificato Brighenti e degli infortunati Paganini, Ardemagni, Tabanelli e Gori con Capuano recuperato in extremis e Dionisini in panchina per onor di firma - perde per infortunio anche Ciano alla mezz'ora. Il risultato pochissime emozioni e gara in bilico, in attesa di un episodio che la sblocchi.

47' - Finisce 0-0 il primo tempo di Frosinone-Perugia. "Partita molto equilibrata, dobbiamo tenere botta e cercare di dominare il gioco come ci chiede il mister. Cosa cambia con Novakovich al posto dell'infortunato CIano? Ha più stazza e bisognera stare ancora più attenti sulle palle alte".

45' - Angolo per il Frosinone ma la difesa del Grifo libera. Due i minuti di recupero concessi intanto dall'arbitro

43' - Rosi prova a sfondare a destra e si fa 40 metri prima di sbagliare al'appoggio per Falcinelli. Poco dopo il capitano sbaglia un cambio gioco e regala una rimessa al Frosinone

42' - Brutto fallo di Novakovich su Angella: giallo per l'attaccante ciociaro

41' - Contropiede del Perugia con Nzita che anticipa Salvi e affonda a sinistra, scambia con Falkcinelli e poi dà troppa forza al suo tiro-cross con lo Iemmello troppo lontano per intervenire

40' - Ennesimo pallone perso da Carraro che poi commette fallo su Haas

38' - Beghetto va via a Mazzocchi e a Falzerano e crossa ancora dalla sinistra: Angella svetta ancora di testa e respinge, imitato poi da Gyomber sul successivo traversone dei ciociari

37' - Attacca il Frosinone sulla sinistra: cross di Beghetto ma Angella di testa 'libera' l'area biancorossa

34' - Attacca ancora il Perugia: Iemmello serve Falcinelli fermato però per un fallo in attacco su Szyminski

32' - Cambio obbligato per il Frosinone: dentro l'attaccante statunitense Novakovich al posto dell'infortunato Ciano. Il Perugia intanto insiste: cross dalla destra di Mazzocchi e colpo di testa di Kouan che non riesce però a dare forza alla conclusione né la giusta precisione

32' - Il Perugia ci prova con Rosi, ma il suo destro dalla distanza è respinto da Krajnc

30' - Frosinone momentaneamente in dieci

29' - Punizione dalla sinistra per il Frosinone: calcia Ciano ma Vicario blocca la palla in area. Ciano dopo aver battuto il calcio piazzato si sdraia però dolorante a terra: sanitari in campo e Novakovich già si riscalda a nordo campo.

⏱27’

Ammonito Ciano per simulazione #FROPER 0-0 — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) February 16, 2020

27' - Ammonito Ciano del Frosinone per simulazione: lanciato da Citro dopo una punizione calciata malamente da Carraro, l'attaccante va giù tra Angella e Gyomber e si prende il giallo per simulazione

26' - Mazzocchi anticipa Beghetto e si invola sulla destra, ma poi sbaglia il cross che viene respinto dalla difesa ciociara

23' - Fallo di Szyminski su Falcinelli: punizione dalla sinistra per il Perugia mentre Cosmi a bordo campo applaude i suoi e chiede loro personalità e coraggio: calcia Mazzocchi ma Iemmello sul secondo palo viene 'pescato' in fuorigioco dall'assistente dell'arbitro

21' - Fallo di Kouan su Rohden a metà campo: punizione calciata poi da Ciano con Vicario (diffidato come gli altri grifoni Di Chiara, Carraro e Iemmello) che blocca la palla in area

20' - Il Frosinone attacca a sinistra: sovrapposizione di Haas che sorprende Falzerano ma non Rosi, bravo a chiudere

18' - Duello aereo tra Angella e Ciano: l'arbitro assegna una punizione dalla trequarti per il Frosinone che poi non sfrutta il calcio da fermo.

16' - Perugia vicino al gol: Mazzocchi affonda a destra e crossa, palla arpionata da Falcinelli e appoggio per Iemmello che però col piattone destro calcia a lato da buona posizione

15' - Frosinone vicino al gol: angolo calciato da Ciano e colpo di testa di Krajnc che sfiora il palo

14' - Sul corner del Grifo scatta il contropiede del Frosinone: Beghetto si fa 70 metri palla al piede prima di essere fermato da Gyomber

13' - Falcinelli prova il cross dalla sinistra, palla respinta da Szyminski: corner per il Perugia

12' - Fallo sulla trequarti da parte di Gyomber su Ciano: punizione per il Frosinone e richiamo verbale dell'arbitro per il difensore slovacco del Perugia

10 ' - Il Perugia prova il break con Falzerano, il cui tentativo di sfondare a sinistra però non ha buon fine: il jolly biancorosso supera due avversari ma poi manda la palla oltre la linea laterale

9' - Brutta palla persa da Gyomber, con il Frosinone che poi non ne approfitta. Cantano intanto i circa 400 tifosi del Perugia arrivati fino in Ciociaria per sostenere il Grifo

7' - Primo affondo in contropiede da parte del Frosinone: lancio di Maiello per Ciano e 'filtrante' per Citro, fermato in corner da Gyomber

5' - Duro fallo di Krajnc su Falcinelli: punizione ma solo un richiamo verbale da parte dell'arbitro Marinello per il difensore sloveno del Frosinone

4' - Kouan in pressing conquista una palla che arriva a Iemmello, il cui destro dal limite è però 'murato' da Krajnc

3' - Punizione per il Perugia battuta da Carraro: palla in mezzo ma la difesa del Frosinone libera l'area

2' - Prova a spingere il Perugia con Falzerano sulla destra: fallo di Beghetto e punizione per il Grifo.

1' - Iniziata Frosinone-Perugia con i ciociari che muovono il primo pallone. Il primo tentativo è del Grifo con Kouan che, su appoggio di Falcinelli, 'strozza' troppo il sinistro dal limite: palla facilmente bloccata dal portiere di casa Bardi

LE SCELTE DEI TECNICI - Schieramento speculare per Frosinone e Perugia, entrambe in campo con il 3-5-2. Nesta, alle prese con l'emergenza, lancia in difesa il giovane polacco Szyminski, mentre davanti schiera Citro e Ciano con Novakovich in panchina. Cosmi rilancia tra i titolari Kouan, Carraro e Falcinelli mentre in difesa c'è Rosi con Angella e Gyomber mentre Rajkovic inizia dalla panchina come gli altri nuovi arrivati Greco e Benzar (quest'ultimo recuperato come Di Chiara).

PUNTI PESANTI - In palio nel match dello 'Stirpe' ci sono punti pesanti: il Grifo cerca un risultato positivo per restare nel 'gruppone' playoff (con una vittoria aggancerebbero al quinto posto la Salernitana impegnata nel posticipo di lunedì 17 febbraio sul campo del Chievo) e si porterebbero a -1 dal Frosinone, che battendo il Perugia aggancerebbe invece lo Spezia secondo della classe a quota 40 punti.

LA 24ª GIORNATA - Pescara-Cittadella 1-2; Benevento-Pordenone 2-1; Juve Stabia-Crotone 3-2; Livorno-Cosenza 0-3; Venezia-Entella 2-2; Spezia-Ascoli 3-1; Cremonese-Trapani (16/02, ore 15); Frosinone-Perugia (16/02, ore 15); Empoli-Pisa (15/02, ore 21); Chievo-Salernitana (17/02, ore 21).

⚽🗓 Ecco tutte le partite della domenica della 24^ giornata della #SerieBKT! Segui tutti i match su @DAZN_IT



Indovina i risultati finali nei commenti! 1⃣✖2⃣ pic.twitter.com/ONwDFjQB6D — Lega B (@Lega_B) February 16, 2020

LA CLASSIFICA - Benevento 57, Spezia 40, Frosinone* 37, Crotone 37, Salernitana* 36, Cittadella 36, Pordenone 36, Entella 35, Perugia* 33, Pescara 32, Juve Stabia 32, Chievo* 31, Ascoli 31, Pisa* 30, Empoli* 30, Venezia 28, Cosenza 23, Cremonese* 23, Trapani* 19, Livorno 14. (*una gara in meno)