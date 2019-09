LIVE Fiorentina-Perugia 1-0: segui in diretta la gara del 'Franchi'

Tutto pronto per Fiorentina-Perugia, amichevole di lusso in programma al 'Franchi' (ore 20) organizzata in concomitanza con la sosta di campionato. Senza i titolari Carraro, Capone e Dragomir, il tecnico biancorosso Massimo Oddo 'mischia' le carte alternando nell'undici iniziale titolari e risrrve, ma lancia dal primo minuto gli ultimi quattro acquisti: il portiere Fulignati, il baby Nicolussi Caviglia, il regista Balic e il bomber Falcinelli (ex della partita).

PRIMO TEMPO:

40 ' - Ci riprova il Grifo con Falcinelli che, servito da Buonaiuto, incrocia però troppo il rasoterra mancino

38' - Provvidenziale Gyomber a intercettare in area il passaggio di Ribery per Boateng che poco dopo sfiora il bersaglio con una conclusione dal limite

37' - Grifo all'attacco: cross di Melchiorri dalla destra e colpo di testa di Nzita deviato in corner

35' - Ancora Fiorentina pericolosa: sventola di Dalbert dal limite ma Fulignati vola per deviare in corner e poi blocca sicuro la palla sulla battuta dalla bandierina

33' - Providenziale chiuura di Sgarbi che ferma Boateng lanciato a rete

30' - Immediata reazione del Grifo: Melchiorri va via sulla sinistra e centra per Falcinelli che ci arriva in spaccata prendendo in controtempo Terracciano, che para però col piede spedendo la palla in corner con l'aiuto del palo

28' - GOL VIOLA: Montiel si fa perdonare l'errore precedente siglando il vantaggio con un preciso destro a giro (palla all'incrocio)

27' - Fiorentina pericolosa: combinazione Ribery-Boateng, palla in mezzo del francese per Montiel che dall'altezza del dischetto calcia però alto

23' - Buona azione del Grifo, che arriva al tiro con Melchiorri il quale però trova la ribattuta di un difensore viola. Alla fine è Buonaiuto a trovare il corner

20' - Problemi fisici pr Benassi, sostituito da Eysseric

19' - Nzita a terra dop un contrasto con un avversario: il terzino belga si rialza

15' - Repilica del Grifo: sponda aerea di Falcinelli su lancio delle retovie e conclusione dal limite di BUonaiuto, con la palla che vola però alta sopra la traversa

14' - I viola si affaciano in avanti: cross di Dalbert dalla sinistra 'smanacciato' in tuffo da Fulignati e palla che arriva a Benassi, il cui tiro dal limite è però fuori misura

12' - Il Perugia tiene bene il campo e finora non ha corso pericoli

5' Buona discesa sulla destra di Gyomber, che è stato schierato da terzino (con Sgarbi e Falasco centrali): lo slovacco conquista un corner ma la difesa viola si salva senza affanni

3' - Angolo per la Fiorentina, ma la difesa biancorossa libera l'area

1' - Iniziata la gara del Franchi

Fiorentina-Perugia 1-0

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Pulgar, Ceccherini, Dalbert; Benassi (C) (20' pt Eysseric), Cristoforo, Zurkowski; Montiel, Boateng, Ribery. A disp.: Chiorra, Dragowski, Castrovilli, Ghezzal, Lirola, Duncan, Dutu, Pierozzi, Simonti, Thereau. All. Montella

PERUGIA (4-3-1-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco, Nzita; Kouan, Balic, Nicolussi Caviglia; Buonaiuto; Melchiorri (C), Falcinelli. A disp.: Vicario, Ruggiero, Rodin, Iemmello, Fernandes Cantin, Konate, Rossi, Corradini, De Araujo, Falzerano, Di Chiara. All. Oddo

ARBITRO: Volpi di Arezzo

MARCATORI: 28' pt Montiel (F)