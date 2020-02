LIVE Serie B, Juve Stabia-Perugia: segui la partita in diretta

Una settimana frenetica e densa di emozioni quella che si chiuderà oggi (domenica 2 febbraio) per il Perugia, iniziata con il ritorno di Cosmi al Curi e la vittoria contro il Livorno e proseguita con la chiusura del calciomercato e poi con la triste notizia della scomparsa di Luciano Gaucci, per arrivare alla trasferta sul campo della Juve Stabia dove i biancorossi saranno di scena oggi (ore 15). Prima del match un minuto di raccoglimento in ricordo dello storico ex patron del Grifo, che giocherà con il lutto al braccio. Segui la gara con noi...

LA 22ª GIORNATA - Cremonese-Pisa 3-4, Frosinone-Entella 1-0, Livorno-Ascoli 0-3, Spezia-Pordenone 1-0, Trapani-Cittadella 0-3, Empoli-Crotone 3-1, Chievo-Venezia (02/02 ore 15), Juve Stabia-Perugia (02/02 ore 15), Benevento-Salernitama (02/02 ore 21), Pescara-Cosenza (02/02 ore 21).

LA CLASSIFICA - Benevento* 50, Pordenone 35, Crotone 34, Frosinone 34, Cittadella 33, Salernitana* 32, Spezia* 31, Entella 31, Chievo* 30, Ascoli 30, Perugia* 30, Pescara* 29, Pisa 29, Juve Stabia* 28, Empoli 27, Venezia* 24, Cremonese* 23, Cosenza* 20, Trapani 19, Livorno 13. (*una gara in meno, con Spezia-Cremonese della 17ª giornata ancora da recuperare dopo il rinvio per maltempo)