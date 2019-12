LIVE Coppa Italia, Sassuolo-Perugia 0-2: segui in diretta la gara del 'Mapei Stadium'

Perugia di scena a Reggio Emilia nel quarto turno di Coppa Italia: sul terreno del 'Mapei Stadium' (ore 15, quila diretta testuale) il Grifo sfiderà il Sassuolo di Roberto De Zerbi, reduce dallo straordinario pareggio (2-2) ottenuto in campionato allo 'Juventus Stadium' mentre i biancorossi di Oddo vengono dalla rigenerante vittoria casalinga contro il Pescara che li ha rilanciati nei piani alti della classifica di B.

Coppa Italia, il tabellone

Sassuolo-Perugia 0-2

SECONDO TEMPO:

9' - Buon palleggio del Perugia, poi Balic si fa spazio al limite e serve Falcinelli che con il sinistro calcia però troppo debole e centrale per impensierire Russo che blocca la palla senza affanni.

8' - Buono scambio tra Capone e Falcinelli il cui destro viene però murato da Obiang. Sulla ripartenza del Sassuolo è bravo Di Chiara a chiudere Traorè dopo essersi allungato troppo la palla col petto

4' - Corner per il Perugia e palla in area per Falcinelli che gira con il destro ma calcia alto

3' - Duncan va via a Balic e crossa ma Gyomber svetta di testa. Ripartenza del Perugia con Fernandes che va via a destra e appoggia per Nicolussi Caviglia, passaggio 'no look' per Capone che di sinistro chiama alla parata Russo

⚽️ | #SasPer 0-2

01’ st: il primo possesso palla della ripresa è del Grifo #griforobot ⚪️🔴 — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) December 4, 2019

1' - Iniziata la ripresa senza cambi

PRIMO TEMPO:

46' - A Reggio Emilia finisce il primo tempo con il Perugia avanti 2-0 sul Sassuolo grazie al sostegno dei circa 200 tifosi giunti al 'Mapei Stadium' e alle reti di Mazzocchi (colpo di testa su corner di Fernandes al 9') e Nicolussi Caviglia (destro a giro vincente su punizione al 17'). Sassuolo pericoloso con un sinistro di Muldur (19') e una conclusione ravvicinata di Traorè, entrambi fermati da uno strepitoso Fulignati, mentre il Grifo ha mancato il colpo del definitivo ko con Fernandes (traversa di Fernandes dopo un tunnel in area a Tripaldelli) e con Nicolussi Caviglia, che su cross di Fernandes (altro numero su Tripaldelli) calcia incredibilmente fuori di sinistro con la porta spalancata sul secondo palo. Per i biancorossi di Oddo brivido al 41', quando Mazzocchi chiude su Raspadori con un intervento dubbio in area giudicato però regolare dall'arbitro tra le proteste degli emiliani.

45' - Un minuto di recupero concesso da Sozza di Seregno

42' - Perugia vicinissimo al terzo gol: Fernandes va via a Tripaldelli e crossa per Nicolussi Caviglia che con la porta spalancata sul secondo palo calcia clamorosamente fuori di sinistro

41' - Rigore reclamato invano dal Sassuolo, per un intervento rischioso di Mazzocchi su Raspadori: per l'arbitro è tutto regolare tra le proteste neroverdi

39' - Spinge il Sassuolo, soprattutto sulla destra dove Muldur mette in difficoltà Di Chiara ma la difesa del Perugia è compatta e tiene

34' - Sassuolo vicinissimo al gol, ma sul tiro ravvicinato di Traorè, ben servito da Raspadori, è ancora attento Fulignati

31' - Rientra in campo Di Chiara e il Perugia torna a giocare in undici

30' - Punizione per il Sassuolo calciata da Bourabia sulla barriera mentre Oddo fa scaldare Nzita perché Di Chiara ha un problema al ginocchio ed è momentaneamente fuori dal campo

27' - Grifo vicinissimo al terzo gol: tunnelo di Fernandes su Tripaldelli e traversa piena colpita poi con il sinistro dallo spagnolo

19' - Sassuolo vicinissimo al gol, ma è strepitoso l'intervento di Fulignati sul sinistro dal limite di Muldur che si era liberato in corsa di Di Chiara

17' GOL del PERUGIA: raddoppio del Grifo! A calciare la punizione conquistata da Falcinelli è Nicolussi Caviglia, che finta il cross e invece 'buca' la barriera neroverde che si apre e beffa l'immobile Russo con il destro a giro sul primo palo. Primo gol da professionista per il giovane talento della Juventus

16' - Buona punizione per il Perugia conquistata da Falcinelli, che supera Piccinini e poi viene steso al limite da Obiang

12' - Continuano a cantare a squarcia gola i tifosi del Grifo, galvanizzati dal vantaggio dei biancorossi

9' - GOL PERUGIA: angolo conquistato da Mazzocchi e calciato da Fernandes, poi è lo stesso Mazzocchi di testa a portare in vantaggio il Perugia

7' - Lancio di Mazzocchi per Capone, chiuso in corner da Muldur: sull'angolo colpo di testa di Falcinelli (in fuorigioco) e parata del giovane Russo. SI riprende con un calcio di punizione per il Sassuolo

4' - Buona chiusura di Nicolussi CAviglia, che si salva in corner su Traorè mentre sugli spalti si sentono solo i tifosi del Grifo

1' - Iniziato il match al 'Mapei Stadium': circa 200 i tifosiperugini arrivati a Reggio Emilia per sostenere il Grifo

Sassuolo-Perugia 0-2

SASSUOLO (3-4-2-1): Russo; Piccinini, Obiang, Peluso; Muldur, Duncan, Bourabia, Tripaldelli; Traorè, Mazzitelli; Raspadori. A disp.: Pegolo, Turati, Djuricic, Ferrari, Ghion, Marginean, Oddei, Rogerio, Pellegrini. All. De Zerbi

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Mazzocchi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Balic, Carraro, Nicolussi Caviglia; Fernandes, Capone; Falcinelli. A disp.: Vicario, Albertoni, Rodin, Sgarbi, Nzita, Konate, Dragomir, Falzerano, Buonaiuto, Melchiorri, Iemmello. All. Oddo

ARBITRO: Sozza di Seregno

MARCATORI: 9' pt Mazzocchi (P), 17' pt Nicolussi Caviglia (P)

FALCINELLI PUNTA IL NAPOLI - Prima del match ai microfoni di Rai Sport ha parlato Diego Falcinelli, oggi titolare e capitano contro la sua ex squadra: "Mi fa piacere ritrovare tanti amici e ritornare al 'Mapei Stadium', soprattutto con questa maglia. In campionato siamo usciti da un periodo no con lo spirito del gruppo e oggi vogliamo sfruttare questa occasione per regalare ai nostri tifosi una trasferta come quella di Napoli, perché il nostgro pubblico si merita questi palcoscenici":

LE SCELTE DI ODDO - Il tecnico del Grifo - arrivato fin qui eliminando al 'Curi' prima la Triestina e poi il Brescia - alla vigilia aveva annunciato un turnover 'ragionato' e alla fine insiste sul 4-3-2-1 mentre don diverse sorprese nell'undici titolare (dentro l'ex di turno Falcinelli con la fascia da capitano con Rosi rimasto a casa e l'altro ex neroverde Iemmello in panchina). Sull'altro fronte De Zerbi dovrebbe presenta diverse novità tra i titolari e alla fine decide di schierare i suoi con il 3-4-2-1. Nel frattempo questi i risultati degli incontri di martedì 3 dicembre: Cremonese-Empoli 1-0; Genoa-Ascoli 3-2; Fiorentina-Cittadella 2-0.

Coppa Italia, Sassuolo-Perugia: le probabili formazioni