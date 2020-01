LIVE Coppa Italia, Napoli-Perugia: segui in diretta la sfida del 'San Paolo'

Caccia all'impresa con un occhio al prossimo match di campionato in programma sabato 18 gennaio (ore 18) a Verona contro il Chievo per il Perugia di Serse Cosmi, che oggi (martedì 14 gennaio, ore 15) farà il suo nuovo debutto sulla panchina del Perugia ritrovata quasi 16 anni dopo la sua ultima volta in seguito all'esonero di Massimo Oddo. Di fronte ci sarà il Napoli dell'ex grifone Gennaro Gattuso, che ha a sua volta sostituito Carlo Ancelotti e ospiterà il Grifo al 'San Paolo' nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. In casa azzurra previsto l'esordio (probabilmente a gara in corso) del 28enne centrocampista italo-tedesco Diego Demme arrivato dal Lipsia.

Coppa Italia, Napoli-Perugia: le probabili formazioni

'ESODO' BIANCOROSSO - Un piccolo 'esodo' intanto per i tifosi del Perugia, che nonostante il giorno infrasettimanale e l'orario pomeridiano sarano comunque presenti in 641 (è il dato ufficiale) nel settore ospiti dello stadio 'San Paolo' per sostenere Cosmi e i suoi grifoni. Previsti in tutto circa 10.000 tifosi nello stadio partenopeo, non molti se si considera la promozione fatta dal Napoli di Aurelio De Laurentiis con biglietti a 2 euro per i sostenitori azzurri abbonati o per quelli che hanno comprato anche il bilietto per il prossimo match di campionato contro la Fiorentina.

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI - Torino-Genoa 6-4 dcr (1-1); Napoli-Perugia (martedì 14 gennaio, ore 15, Rai 2); Lazio-Cremonese (martedì 14 gennaio, ore 18, Rai 2); Inter-Cagliari (martedì 14 gennaio, ore 20:45, Rai 1); Fiorentina-Atalanta (mercoledì 15 gennaio, ore 15, Rai 2); Milan-Spal (mercoledì 15 gennaio, ore 17:30, Rai 2); Juventus-Udinese (mercoledì 15 gennaio, ore 20:45, Rai 1); Parma-Roma (iovedì 16 gennaio, ore 21:15, Rai 2).