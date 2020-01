LIVE Calciomercato, Perugia ora o mai più: l'ultima giornata di trattative in diretta

Ultimo giorno di trattative a Milano, dove oggi (venerdì 31 gennaio) alle ore 20 si chiuderà la finestra invernale dedicata ai trasferimenti. All'hotel Sheraton Milan San Siro sarà protagonista anche il Perugia, con il presidente Massimiliano Santopadre da iei in 'prima linea' insieme al direttore tecnico Roberto Goretti. Il Perugia, oltre a sfolite la rosa dopo ave già ufficializzato il difensore Rajkovic (era svincolato) e il terzino rumeno Benzar in prestito dal Lecce, va a caccia di un regista (piace il 30enne francese Taugourdeau del Trapani, e di una mezzala (nel mirino Cavion dell'Ascoli e Frattesi del Sassuolo ma ora in prestito all'Empoli). Per l'attacco invece è stato accostato al Grifo il 24enne Voltan della Vis Pesaro.

11.20 - SCAMBIO BALIC-GRECO COL COSENZA? - Secondo 'Sky Sport' il Perugia e il Cosenza trattano lo scambio tra due centrocampisti: Andrija Balić andrebbe in Calabria via Udinese mentre il 33enne regista Leandro Greco invece verso i biancorossi di Serse Cosmi.

10.25 - BUONAIUTO VERSO LA CREMONESE? - Molti estimatori per Buonaiuto: dopo la corte dell'Ascoli il fantasista del Grifo è ora cercato anche dalla Cremonese

10.22 - CROTONE SU MAZZOCCHI - Sempre nelle ultime ore, a sorpresa, il Crotone si è fiondato su Mazzocchi. L'esterno del Perugia tornato protagonista nel 3-5-2 di Serse Cosmi dopo essere rimasto ai margini nella prima parte di stagione sotto la gestione di Massimo Oddo. Il Perugia, che in estate aveva inseguito vanamente il crotonese Benali, avrebbe accettato di trattare per monetizzare l'eventuale cessione del terzino di sua proprietà

10.17 - PESCARA IN PRESSING MELCHIORRI - Continua il pressinge del Pescara su Melchiorri, match-winner nell'ultimo match al Curi contro il Livorno, la cui avventura al Grifo è arrivata a un bivio: cessione o rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Ieri sera Massimiliano Santopadre, intervistato da 'Sky Sport' proprio mentre era allo Sheraton insieme a Daniele Sebastiani e a uno degli agenti dell'attaccante, ha confermato il prosieguo della trattativa con gli abruzzesi: " continua il pressing per Melchiorri anche se ad ora le parti sono sempre lontane. "Glielo diamo, glielo diamo - ha detto il presidente biancorosso scherzando - ma Sebastiani deve pagare quello che è giusto pagare. Melchiorri è un giocatore importante".