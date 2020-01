Calciomercato, Perugia: 'telenovela' Iemmello e lezioni di Greco, il bilancio del Grifo

Mercato chiuso con un solo colpo in entrata per il Perugia, che nei giorni scorsi aveva però già ufficializzato il difensore Rajkovic (era svincolato) e il terzino rumeno Benzar in prestito dal Lecce oltre al tesseramento di Giuseppe Barone (21enne italo-americano figlio di Joe, direttore generale della Fiorentina). Una campagna invernale in cui è stata dunque rafforzata la rosa con tre innesti, anche se Cosmi ora dovrà gestire l'abbondanza in tutti i reparti.

'TELENOVELA' IEMMELLO - L'ultima giornata di calciomercato per i biancorossi è praticamente ruotata intorno a Pietro Iemmello, sul quale si sono fiondate il Parma (a caccia di un sostituto per l'infortunato Inglese) e il Pescara, che nel frattempo aveva rinunciato a Melchiorri. Un milione di euro la richiesta del presidente biancorosso Santopadre per interrompere il prestito dal Benevento: cifra ritenuta eccessiva dagli emiliani, che ci hanno poi riprovato in extremis dopo non essere riusciti a chiudere per uno tra Donnarumma o Matri dal Brescia così come ci ha riprovato sul filo di lana anche il Pescara. Il tempo a disposizione era ormai troppo poco per il Grifo, che avrebbe dovuto cercare un sostituto all'altezza o investire quei soldi per rinforzare la rosa in altri reparti dando così senso al 'sacrificio' del capocannoniere della B.

USCITA SBARRATA - Con Iemmello ancora in biancorosso il Perugia ha cercato di sfoltire l'attacco cedendo Buonaiuto, ma è sfumato a ridosso del gong lo scambio con l'Ascoli che avrebbe portato in Umbria il 24enne Mario Piccinocchi, centrocampista scuola Milan. Ora c'è abbondanza in attacco per Cosmi che dovrà gestire un reparto completato poi Melchiorri e Capone - a loro volta rimasti col Grifo nonostante le rispettive richieste da parte di Pescara e Venezia - oltre che da Falcinelli e dal lungodegente Fernandes. Ci sarà 'traffico' in mediana, considerando che non è partito nessuno tra Balic, Carraro e Dragomir, con il Cosenza che dopo aver liberato Greco (esperto regista ex compagno di Rosi alla Roma poi passato al Perugia che chiede a lui di dare personalità a un centrocampo giovanissimo) ha sondato i primi due e tentato invano il colpo last-minute con il rumeno. Cessione sfumata anche per il difensore Rodin, che sembrava vicino ai rumeni del Craiova mentre il Grifo ha rifiutato un'offerta del Crotone per Mazzocchi, tornato protagonista nel 3-5-2 di Cosmi dopo il poco spazio trovato in precedenza con Oddo.

LA CRONACA DELLA GIORNATA:

20:00 - SFUMA PARTENZA BUONAIUTO - Protagonista dell'operazione tra Perugia e Ascoli doveva essere Buonaiuto, che sarebbe andato nelle Marche in cambio del centrocampista Piccinocchi (24).

19:59 - PERUGIA LAST-MINUTE - Secondo 'Sky Sport' il Perugia e l'Ascoli si stanno affannando nel chiudere una trattativa cercando di depositare in tempo i documenti: entro le 20 va mandata una mail alla Lega.

19:50 - COSENZA SU DRAGOMIR - Dopo aver rescisso con il regista Greco poi passato al Perugia, il Cosenza cerca un centrocampista e dopo aver sondato Balic nel corso della giornata, ha chiesto informazioni anche su Carraro e ora - secondo 'Tifocosenza' - sta provando il colpo last-minute con l'altro grifone Dragomir.

19:40 - SKY SPORT: "PARMA TORNA SU IEMMELLO" - Non si fermano le voci sulla possibile partenza di PIetro Iemmello. Secondo 'Sky Sport' nelle ultime ore anche il Parma - che finora non ha chiuso per Donnarumma in uscita dal Brescia né per Matri, vicino alla rescissione con le stesse 'Rondinelle' - sarebbe tornato in forcing su 'Re Pietro', con il Grifo che non si smuoverebbe però dalla richiesta di un milione di euro per interrompere il prestito dal Benevento. Da capire se in questo valzer di punte, in caso di una partenza del capocannoniere di B, il Grifo prenderà un sostituto o deciderà di puntare solo sugli altri attaccanti in rosa

19:32 - TMW: "PESCARA-IEMMELLO, INCONTRO" - Secondo 'Tuttomercatoweb' in questi minuti l'agente di Iemmello, Davide Lippi, starebbe parlando con Sebastiani presidente del Pescara per sbloccare la trattativa con il Perugia. Sembra però difficile che il Grifo si privi del suo bomber (è in prestito dal Benevento) a meno di mezz'ora dalla fine del mercatoo, con pochissimo tempo per trovare un sostituto adeguato. A complicare ulteriormente la trattativa c'è l'arrivo di Greco ufficializzato dal Perugia che a questo punto non avrebbe più interesse a chiedere come parziale contropartita agli abruzzesi l'altro regista Palmiero. Sullo sfondo, resta il Pescara...

19.01 - PERUGIA, PRESO GRECO - Alla fine arriva Greco. Il 33enne regista del Cosenza (9 gare nella prima patre di stagione in B) ha lasciato i calabresi per firmare col Grifo

18:45 - RUSH FINALE - A un'ora e un quarto dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato c'è sempre meno tempo per chiudere trattative. Alla fine l'attaccante Capone dovrebbe restare a Perugia (lo voleva il Venezia che poi ha preso Longo dal Deportivo La Coruña via Inter) mentre restano in bilico Buonaiuto (corteggiato dalla Cremonese) e Melchiorri (potrebbe esserci l'assalto finale del Pescara che pare aver definitivamente rinunciato all'altro grifone Iemmello). Per il ruolo di regista, con Palmiero (di proprietà del Napoli) blindato dallo stesso PEscara resta in piedi l'ipotesi dello scambio Balic-Greco (33) con il Cosenza, mentre alla fine potrebbe restare Carraro così come Dragomir per il quale al momento non sono arrivate richieste ritenute adeguate dal Perugia.

18:35 - IEMMELLO VERSO LA CONFERMA - A poco più di un'ora dalla chiusura del mercato invernale (il gong alle ore 20) si fa sempre più difficile l'ìpotesi della cessione di Iemmello al Pescara, con il Perugia che non avrebbe il tempo materiale per sostituire adeguatamente il capocannoniere della Serie B (15 gol in 19 partite da lui giocate finora in questo campionato). Gli abruzzesi potrebbero a questo punto tornare su Melchiorri

18:32 - GRIFO, SPUNTA LANINI - Nuovo nome accostato al Perugia nelle ultime ore di mercato: si tratta di Eric Lanini (25), passato dalla Juventus (3 gol in 17 gare in C con la Under 23 bianconera) al Parma e corteggiato dall'Avellino che potrebbe vedersi beffare sul più bello dal Grifo

Sembra destinato a sfumare anche Lanini per l'attacco, si è inserito il Perugia e la categoria superiore sembra aver avuto la meglio nella scelta del giocatore, che in giornata è passato a titolo definitivo dalla Juventus al Parma che lo girerà ora in prestito. E quindi l'Avellino si gioca tutto su Pozzebon: ultimissime parlano di un'accelerata per l'ex attaccante dell'Avellino ora al Gozzano.

18:25 - PESCARA, IEMMELLO O MELCHIORRI - Secondo 'Sportitalia' al momento c'è stata una fumata grigia nella trattativa tra Pescara e Perugia per la cessione agli abruzzesi dell'attaccante Iemmello (27). La società biancazzurra sarebbe così tornata sull'altro grifone Melchiorri (33), corteggiato da settimane ma considerato troppo 'caro' in base alla valkutazione data sul Grifo che intanto cerca di strappare al Pescara il regista Palmiero (23), di proprietà del Napoli.

18:23 - L'ex ternano Luigi Vitale (32) è un nuovo calciatore dello Spezia: l'esterno mancinosi passa ai liguri in prestito dall'Hellas Verona.

18:20 - Secondo 'Sky Sport' l'attaccante Jankovic (24) è pronto a trasferisi in prestito dalla Spal al Crotone

18:11 - In attesa di capire se riuscirà a prendere Iemmello dal Perugia, il Pescara ha intanto chiuso per il trequartista Pucciarelli (28) che arriva in prestito dal Chievo

18:09 - IEMMELLO NON SI È ALLENATO - Al centro della trattativa con il Pescara, come riporta 'Calciogrifo' oggi Pietro Iemmello non si è allenato con i compagni agli ordini di Serse Cosmi in vista della sfida in programma domenica (2 febbraio, ore 15) sul campo della Juve Stabia valida per la terza giornata di ritorno di Serie B.

17.38 - IEMMELLO-PESCARA, L'AGENTE CONFERMA - Il Pescara continua a lavorare su PIetro Iemmello. A confermare la trattativa per il centravanti del Perugia è l'agente del bomber: "Ci stiamo lavorando", ha detto Davide Lippi contatto dagli abruzzesi di 'Rete8'

17:19 - Colpo ufficiale del Venezia: preso Samuele Longo in prestito dall'Inter, che lo ha ripreso dal Deportivo La Coruña.

16:38 - RODIN VERSO LA ROMANIA? - Cessione in vista in casa Perugia: secondo 'Tuttomercatoweb' il difensore Rodin potrebbe passare ai rumeni del Craiova

15:32 - 'BLINDATO' MAZZOCCHI - Secondo 'calciomercato.com' il Perugia ha respinto le avances fatte dal Crotone per il terzino destro Mazzocchi, tornato protagonista nel 3-5-2 di Cosmi dopo essere rimasto ai margini con la precedente gestione tecnica di Massimo Oddo

15:03 - FROSINONE SU CAPONE - C'è un nuovo club che corteggia Capone (20), attaccante del Grifo arrivato in prestito dall'Atalanta la scorsa estate: dopo il Venezia sul giovane talento - secondo quanto riportano i ciociari di 'tg24.info' si sta muovendo anche il Frisone dell'ex tecnico biancorosso Alessandro Nesta

15:00 - Movimento in entrate per il Venezia: ufficiale il prestito del centrocampista Firenze (26) dalla Salernitana

14:55 - È arrivata anche l'ufficialità: lil centrocampista Jacopo Dezi, ex grifone, lascia l'Empoli e viene ceduto dal PArma (detentore del cartellino) alla Virtus Entella

14:48 - IEMMELLO 'LIBERA' PALMIERO? - Secondo 'Sky Sport' il Pescara insiste nel suopressing per Iemmello: se il Perugia dovesse dare il suo consenso alla cessione del bomber (è di un milione la richiesta per 'liberare' l'attaccante arrivato in estate in prestito dal Benevento) si riaprirebbe il discorso per Palmiero, 23enne regista del Napoli che in questa prima parte di stagione ha giocato in prestito con gli abruzzesi. Come possibile sostituto Goretti e Santopadre pensano a Goretti in uscita dal Brescia, cercato però anche dal Parma che aveva fatto un sondaggio per lo stesso Iemmello

14:35 - Doppio movimento in casa Ascoli: ceduto il centrocampista Gerbo in prestito al Crotone, acquistato a titolo definitivo il centrocampista Eramo dall'Entella

14:30 - Colpo del Pordenone, che prende il fantasista Tremolada dal Brescia: due anni e mezzo di contratto

13:19 - ANCHE IL PESCARA SU IEMMELLO - Non solo il Perma su Iemmello, centravanti del Perugia e capocannoniere della Serie B. Secondo 'Sky Sport' infatti su 'Re Pietro' si è fiondato ora anche il Pescara. Gli abruzzesi, che si sono tirati indietro per Melchiorri (650mila euro la richiesta del Grifo) sarebbero invece pronti a dare ai biancorossi quel milione di euro che Santopadre ha chiesto al Parma per 'liberare' il bomber, arrivato in prestito la scorsa estate dal Benevento (con obbligo di riscatto da parte del Perugia in caso di promozione in Serie A)

13:00 - Lo Spezia prende il 30enne attaccante Di Gaudio, in prestito dall'Hellas Verona

12.57 - L'ex grifone Jacopo Dezi è arrivato allo Sheraton insieme al suo agente: imminente la firma con la Virtus Entella che è pronta ad abbracciare il centrocampista di proprietà del Parma che era in prestito all'Empoli.

12:40 - Secondo 'Sky Sport' la Juve Stabia, prossima avversaria del Perugia domenica (2 febbraio, ore 15), dopo le uscite di Boateng e Melara punta Lo Faso, attaccante del Lecce

12:17 - PARMA SU IEMMELLO - Secondo 'Sky Sport' il Parma pensa a Pietro Iemmello (27) per sostituire l'infortunato Inglese. Il bomber è di proprietà del Benevento ma in prestito al Perugia (con obbligo di riscatto in caso di promozione in A): per privarsene il Grifo chiederebbe un indennizzo di un milione di euro.

12:10 - La Virtus Entella punta Jacopo Dezi, ex centrocampista del Grifo in questa prima parte di stagione all'Empoli ma di proprietà del Parma

12.07 - Secondo 'Tuttomercatoweb' il Frosinone dell'ex grifone Alessandro Nesta è tornato su Marco Carraro, regista in prestito al Perugia dall'Atalanta

12:00 - Colpo dell'Ascoli: ufficiale l'arrivo del difensore Ranieri a titolo temporaneo dalla Fiorentina

11:55 - Dopo aver trattato il grifone Balic nei giorni scorsi il Livorno prende dal Catania il centrocampista classe '91 Giuseppe Rizzo, ex Perugia

11:40 - Il Venezia prende l'attaccante Samuele Longo ( classe '92) che era in prestito dall'Inter al Deportivo La Coruña.

11:20 - SCAMBIO BALIC-GRECO COL COSENZA? - Secondo 'Sky Sport' il Perugia e il Cosenza trattano lo scambio tra due centrocampisti: Andrija Balić andrebbe in Calabria via Udinese mentre il 33enne regista Leandro Greco invece verso i biancorossi di Serse Cosmi.

10:25 - BUONAIUTO VERSO LA CREMONESE? - Molti estimatori per Buonaiuto: dopo la corte dell'Ascoli il fantasista del Grifo è ora cercato anche dalla Cremonese

10:22 - CROTONE SU MAZZOCCHI - Sempre nelle ultime ore, a sorpresa, il Crotone si è fiondato su Mazzocchi. L'esterno del Perugia tornato protagonista nel 3-5-2 di Serse Cosmi dopo essere rimasto ai margini nella prima parte di stagione sotto la gestione di Massimo Oddo. Il Perugia, che in estate aveva inseguito vanamente il crotonese Benali, avrebbe accettato di trattare per monetizzare l'eventuale cessione del terzino di sua proprietà

10:17 - PESCARA IN PRESSING MELCHIORRI - Continua il pressinge del Pescara su Melchiorri, match-winner nell'ultimo match al Curi contro il Livorno, la cui avventura al Grifo è arrivata a un bivio: cessione o rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Ieri sera Massimiliano Santopadre, intervistato da 'Sky Sport' proprio mentre era allo Sheraton insieme a Daniele Sebastiani e a uno degli agenti dell'attaccante, ha confermato il prosieguo della trattativa con gli abruzzesi: " continua il pressing per Melchiorri anche se ad ora le parti sono sempre lontane. "Glielo diamo, glielo diamo - ha detto il presidente biancorosso scherzando - ma Sebastiani deve pagare quello che è giusto pagare. Melchiorri è un giocatore importante".