La Caal Racing di Todi ingaggia Gianni Morbidelli

Gianni Morbidelli entra a far parte dello squadrone del team Umbro che prenderà parte al campionato europeo Nascar. 52 anni, di Pesaro, Morbidelli è un professionista del volante con una brillante carriera alle spalle. Nel 1989 ha vinto l’italiano e l’europeo di Formula 3 e poi ha corso in Formula 1 tra il 1990 e il 1999 guidando per Sauber, Minardi e Arrows, facendo segnare il suo miglior risultato nella massima formula in Australia nel 1995 con un terzo posto. Durante il suo periodo in Formula 1, Morbidelli è stato anche test driver della Ferrari e ha pilotato la rossa in un gran premio. Dopo aver lasciato le monoposto, l’italiano ha corso nei più prestigiosi campionati turismo per diversi team ufficiali, vincendo la Superstars Series due volte – nel 2009 e nel 2013 – e mettendo a segno vittorie sia nel mondiale turismo (WTCC) che nella TCR International Series. Dopo un primo, positivo, test che si è svolto all’autodromo di Magione Morbidelli non vede l’ora di scendere in pista per confrontarsi con i migliori piloti della categoria “Non vedo l’ora di debuttare nella NASCAR Whelen Euro Series con CAAL Racing e la famiglia Canneori e godermi questa stagione – ha affermato con entusiasmo il pesarese- Siamo sempre stati avversari ma ho sempre avuto molto rispetto per Corrado e Luca Canneori e il loro team. Condividiamo la stessa passione, sono persone genuine e gestiscono uno dei migliori team della categoria. Sono felice che finalmente abbiamo trovato un modo di correre insieme”. Dopo aver vinto il titolo assoluto nel 2017 e nel 2018 quest’anno la Caal Racing affronterà la serie europea mettendo in campo una pattuglia di piloti di prim’ordine gestendo ben quattro macchine. Accanto a Morbidelli, che correrà in divisione 1, sulla vettura numero 88 troveremo Max Lanza (divisione 2) , mentre sulla vettura numero 54 ci sarà il giovanissimo Romano Gianmarco Ercoli (divisione 1) che sarà affiancato dalla ravennate Arianna Casoli (Divisione 2). Sulla vettura numero 31 ci saranno padre e figlio: Mauro Trione (divisione 1) e Giovanni Trione (divisione 2), mentre sulla numero 27 troviamo il francese Thomas Ferrando (divisione 1) e l’italiano Pierluigi Veronesi (divisione 2). Il campionato prenderà il via nel week end del 25-26 aprile sulla pista spagnola di Valencia, mentre l’unica gara italiana della serie continentale si correrà l'11 e il 12 settembre sul tracciato di Vallelunga.