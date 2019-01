L'Under 13 di pallanuoto di Perugia vince il campionato invernale di categoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

I giovani Under 13 della Libertas Rari Nantes Perugia, campioni d’inverno per il settimo anno consecutivo. Una conferma quella della Società perugina, che domenica 20 gennaio, ad Ancona, ha affrontato la final six del campionato interregionale Marche-Umbria, sbaragliando uno ad uno tutti gli avversari e conquistando il primo gradino del podio. Nel girone di qualificazione la formazione del coach Lars Regni, ha sconfitto prima i cugini della Gryphus Club per 8 reti a 3, successivamente la formazione del Moie 6-3, schizzando alla finale per il primo e secondo posto, contro la compagine del Tolentino, anch’essa battuta con il risultato di 6 reti a 3.

Senza ostacoli i giovani perugini sono dunque andati dritti al traguardo, alzando anche quest’anno il trofeo del primo posto, che la Libertas Rari Nantes dal 2005 ad oggi ha portato a casa ben 9 volte e che ormai da 7 anni non intende cedere agli avversari. Questa la classifica della final six del campionato invernale: 1. LRN Perugia; 2.Tolentino; 3.Moie; 4. Jesina; 5. Vela Ancona; 6. Gryphus Perugia.

A breve avrà inizio la seconda fase del campionato interregionale e i giovani pallanuotisti di categoria disputeranno un altro lungo torneo che si chiuderà a giugno, con la finale estiva. L’obiettivo è confermare ancora una volta lo stato di ottima salute di cui gode il vivaio della società, alimentato quotidianamente dal lavoro di Tecnici e Dirigenza. La formazione della Libertas Rari Nantes Perugia: Bartoccini, Filippucci, Fortunelli, Ferrini, Gruttadauria, Poponesi, Dottori, Bartocci, Montagnini, Moretti, Santi, Imperiali L., Carloni, Imperiali S. Allenatore: Regni.