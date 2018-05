Ancora un successo targato Junior Tennis Perugia: la marcia dei gialloblu non conosce ostacoli

Ancora un successo per la squadra di serie B dello Junior Tennis Perugia. Non conosce ostacoli la marcia dei gialloblù capitanati da Roberto Tarpani, che hanno offerto una nuova convincente prova battendo nettamente il Tc Bergamo.

I perugini continuano a condurre il girone 5 della cadetteria, e nel prossimo turno (domenica 3 giugno) ospiteranno nuovamente in casa, sui campi in terra rossa di via XX settembre, il Tc Poggibonsi. Singolari con successi per Francesco Passaro, reduce da una buona settimana milanese al Trofeo Bonfiglio, per Davide Natazzi, Mattia Fornaci e Federico Cecconi. In doppio in campo anche Andrea Caligiana, che da un anno e mezzo è protagonista anche negli Usa, nel torneo Ncaa di tennis con il college di Wichita State.

Junior Tennis Perugia - Tennis Club Bergamo 6-0

Singolari

Francesco Passaro (2.4) b. Maffeis (2.5) 60 61

Mattia Fornaci (2.4) b. Rovetta (2.6) 60 75

Davide Natazzi (2.4) b. Locatleli (2.7) 67 62 62

Federico Cecconi (2.5) b. Masera (3.3) 61 62

Doppi

Natazzi/Cecconi b. Rovetta/Locatelli 36 64 64

Passaro/Andrea Caligiana b. Maffeis/Masera 61 61