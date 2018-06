Gli internazionali di tennis arrivano a Perugia: notti magiche, super campioni e grandi sfide: tutti i nomi delle star

Dall’8 al 15 luglio il grande sport torna a Perugia con la quarta edizione dell’Atp Challenger Internazionali di Tennis, che porterà nel capoluogo umbro campioni da tutti il mondo. Il torneo si svolgerà presso il Circolo Tennis Club di via Bonfigli. Il “Città di Perugia” è uno dei 150 Tornei del Circuito professionistico ATP Challenger Tour ed è valido ai fini della Classifica Mondiale. A rendere ancora più appassionate questa quarta edizione, sarà la sessione serale: ogni giornosi giocherà una partita a partire dalle 20.30 di sera grazie al potenziamento dell’impianto di illuminazione.

Tra i 70 tennisti provenienti da ogni parte del mondo ci saranno anche grandissimi nomi, come ad esempio Gianluigi Quinzi, vincitore quest’anno di due Challenger, fra cui il primo in carriera a Francavilla a Mare, Alessandro Giannessi, che, a inizio 2017, è stato per la prima volta il quarto italiano in classifica; Salvatore Caruso, tennista siciliano che nel gennaio 2018 è entrato, per la prima volta, nel tabellone principale di uno Slam all’Australian Open.

Altri nomi importanti che arriveranno a Perugia, saranno: Matteo Donati, salito alla posizione 178 del ranking ed in forte ascesa Marco Trungelliti, Gerald Melzer, Carlos Teberner, Quentin Halys, Daniel Gimeno-Traver, Kenny De Shepper. Per la prima volta sui campi umbri scenderanno in campo: Tommy Robredo ex n. 5 del ranking mondiale, oggi alla posizione 168 e Nicolas Almagro, che si è conquistato i agli Internazionali BNL di Roma per due anni consecutivi.

Fabio Paparelli, assessore regionale al turismo, commenta così la presentazione del grande evento a Perugia: “La promozione dello sport –ha detto- è il miglior biglietto da visita per la nostra regione. Sempre di più dovremmo puntare su di esso non solo per il nostro turismo, ma anche per la nostra socialità.”

“Una città onorata di ospitare un torneo internazionale di tale importanza” – sottolinea il Sindaco Andrea Romizi, “Lo sforzo organizzativo –ha detto, invitando i perugini a seguire il torneo- è importante e va contraccambiato con il calore di tutta la città, considerando anche la bellissima cornice del tennis club in cui si inserisce.”