International Gt Open, il team Rs Racing Cdp di nuovo sul podio

In una delle piste più belle e impegnative del mondo come quella di Spa Francorchamps in Belgio il team Rs Racing Cdp sale sul podio per la terza volta consecutiva.

La Ferrari 488 GT3 di Andrea Montermini e Daniele Di Amato dopo il terzo posto in Portogallo e la vittoria in terra francese al Paul Ricard ottiene a Spa in gara due un podio insperato visto che i piloti del team Rs Racing Cdp partivano da una settima posizione in griglia in un circuito dove i sorpassi sono un’impresa impegnativa visti i numerosi saliscendi della pista belga. Ma è proprio un sorpasso, quello di Andrea Montermini all’ultima curva dell’ultimo giro, a regalare il podio alla Ferrari del Rs Racing Cdp. Grande prova di tutto il team che nel weekend ha dovuto lavorare duramente sulla 488 GT3 in più di un’occasione a causa dei contatti di gara che hanno impedito a Di Amato e Montermini di dire la loro anche in gara uno dove hanno tagliato il traguardo al nono posto di categoria.

La Ferrari bianca e arancione, sponsorizzata dall’azienda umbra +Energia e coadiuvata dal punto di vista tecnico da meccanici della concessionaria Cdp-De Poi, sarà protagonista il 7 e l’8 luglio all’Hungaroring nel quarto appuntamento dell’International GT Open, campionato che vede confrontarsi i marchi automobilistici più prestigiosi al mondo.