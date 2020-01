Impresa del pilota perugino Gianluca Tassi all'Africa Eco Rally

Una storica impresa per il pilota perugino Gianluca Tassi all'Africa Eco Race, gara della tipologia rally raid che si corre sulle tradizionali rotte che hanno fatto grande la mitica Parigi - Dakar.

Tassi, al volante di un mezzo a quattro ruote YAMAHA YXZ1000R / SE e navigato dal copilota Angelo Montico, ha compiuto l'impresa di tagliare come primo degli italiani la classifica finale della corsa che per quattordici giorni ha affrontato 12 tappe in tre paesi, soldanco per gran parte il deserto africano.

Tassi, oltre al primato italiano fra i mezzi a quattro ruote, ha siglato anche il settimo posto nella sua categoria e ha raggiunto l'ottimo 19° piazzamento assoluto in gara.

Una sfida ancora più speciale se si pensa che Gianluca Tassi è un pilota in carrozzina: dopo l'incidente in moto nel 2003, infatti, il pilota di moto perugino (vincitore di numerosi titolo nazionali ed internazionali) ha "dovuto" cambiare vita ma senza mettere da parte la grinta e la stoffa da campione che da sempre lo ha contraddistino. E così Tassi, grazie alla sua determinazione e caparbietà, ha coronato oggi un altro sogno che sembrava impossibile. Un plauso anche alla direzione sportiva del Quaddy Team Off Road, affidata al concittadino Alessandro Brufola Casotto.