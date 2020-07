Il mondo forense perugino e il Panathlon in lutto per la scomparsa dell’avvocato Goliardo Canonico

Dopo una breve malattia è venuto a mancare l’avvocato Goliardo Canonico, a comunicarlo al Panathlon Club di Perugia la signora Marilena e il figlio Marco. Nota figura nell’attività forense perugina è stato anche presidente dell’ordine degli avvocati. Aveva 87 anni ed era nativo e residente nella sua Pretola dove la sportivissima sua famiglia era stata tra i fondatori della Società Sportiva Tevere di cui Goliardo fu attivo e infaticabile presidente portando la società ciclistica ad organizzare gare a livello nazionale e inserite nella tradizionale manifestazione della “canaiola” del mese di ottobre. Dal 1969 al 1985 ha ricoperto la carica di presidente del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Dal 1985, sostituito nella carica da Alviero Pittavini, Canonico è entrato a far parte del Consiglio federale della F.C.I.

Più volte ha fatto parte nelle commissioni regionali umbre dello sport.

Nel 1971 è entrato nel Panathlon Club Perugia ricoprendo, dopo Dante Magnini, più volte la carica di presidente e contribuendo all’organizzazione di meeting e convegni con grandi personaggi dello sport. E’ stato il 5° presidente del club, un club prestigioso fondato nel 1955 - 3° al mondo, ed è rimasto in carica dal 2006 al 2011 sostituito da Mario Provvidenza. Anche a livello di Area 10 (l’area panathletica umbra che comprende 5 club) ha avuto incarichi prestigiosi. A livello di Distretto Italia è stato eletto, nel 2015, nel Collegio di Controllo contabile e nel collegio arbitrale di garanzia statutaria del Distretto Italia. La sua competenza e la sua dedizione al Panathlon gli è valsa la nomina di uno dei 3 membri effettivi del Collegio Arbitrale di Garanzia Statutaria del Panathlon International, il 6 aprile 2019 in un congresso internazionale tenutosi a Castellanza. Grande dispiacere nel club di cui era assiduo frequentatore e sempre eletto nei consigli direttivi, grande mancanza nel mondo dello sport e in quello forense perugino. Dal Panathlon club Perugia con il suo attuale presidente Alessio Burini e da Rita Custodi Governatore dell’Area 10-Umbria giungano alla famiglia le più sentite condoglianze.

Le esequie si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Casaglia.