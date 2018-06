Dopo la città rosa, ora quella tricolore per il Mondiale della Fionda: "Una bandiera in ogni finestra e vetrina"

Il Giro d'Italia con arrivo a Gualdo Tadino è stato uno dei momenti più belli degli ultimi anni per una città, come Gualdo Tadino, massacrata dalla crisi e dallo scarso interesse della politica nazionale e regionale. La città non solo ha organizzato bene un maxi evento, ma è stata una delle poche in Italia a tingersi di rosa: balconi, vetrine di negozi, studi, centri commerciali... tutto in onore della mitica maglia rosa.

Ora un altro evento sportivo internazionale, nato dal sogno di pochi e tenaci gualdesi, sta per arrivare portanto turisti e tiratori dal tutto il mondo: il primo campionato del Mondo di Tiro con la Fionda. Oltre 20 le nazionali partecipanti. E anche stavolta il sindaco ha scosso gli animi e la creatività dei gualdesi: "Saranno oltre venti le delegazioni provenienti da tutto il Mondo che arriveranno in città, accogliamoli al meglio esponendo una bandiera tricolore in ogni edificio, che sia un’abitazione o un esercizio commerciale”.